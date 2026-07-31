Era nell'aria ormai da diverse settimane e ora i dubbi sono stati definitivamente sciolti: Giuseppe Barbieri è il nuovo allenatore della Zungrese. Con il suo arrivo, la società biancoazzurra parte con un nuovo ed entusiasmante corso nel campionato di Seconda Categoria, lanciando un segnale chiarissimo a tutta la concorrenza e alzando notevolmente l'asticella delle proprie ambizioni.

L'ingaggio di Barbieri rappresenta un vero e proprio colpo da novanta: parliamo infatti di uno dei tecnici più vincenti e stimati dell'intero panorama calcistico vibonese.

I numeri di una carriera vincente

Per comprendere la portata di questo innesto non servono troppi giri di parole, bastano le cifre raccolte sul campo durante la sua carriera sulle panchine di Zambrone, Parghelia, Angels Team, Tropea, Spilinga, Pizzo e Mileto.

Inoltre, numeri da capogiro: 422 presenze totali tra Campionato, Coppe e Play-off; 387 gare di Campionato con ben 702 punti conquistati (media da capogiro di 1,82 punti a partita); 9 promozioni conquistate sul campo; 3 Coppe Italia Provinciali bacheca.

Insieme al ds Fazzari

Al fianco di mister Barbieri ci sarà, come da tradizione, il suo braccio destro di sempre: Salvatore Fazzari, che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. Un binomio collaudato, inseparabile e storicamente vincente.

Il primo tassello del lavoro del nuovo ds sarà la valutazione e il perfezionamento della rosa per la stagione alle porte, partendo subito dal blindare la spina dorsale della squadra: le prime mosse riguarderanno infatti la riconferma dei protagonisti delle passate stagioni, a partire da Bomber Crudo e compagni. La Zungrese fa sul serio ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista.