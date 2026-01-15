Era nell'aria ormai da qualche settimana e nella giornata di ieri infine si è messo nero su bianco: il duo Barbieri-Fazzari approda dunque all'Asd Mileto. Definita la trattativa tra le parti: la compagine biancorossa si assicura così due profili manageriali tra i più vincenti del territorio vibonese e non solo. La squadra miletese, attualmente prima nel campionato di Seconda Categoria (sezione Gioia Tauro), manda un segnale chiaro per le sue ambizioni future perché l'obiettivo della vittoria nel corrente campionato è solo il punto di partenza.

Il duo Barbieri-Fazzari

Giuseppe Barbieri è il nuovo allenatore biancorosso, e succede all'ormai ex Cucinotta con cui è avvenuta la rescissione giorni fa. A svolgere il ruolo di team manager sarà appunto Salvatore Fazzari. Si tratta di una coppia ben consolidata, forte delle vittorie passate.



Sia Barbieri che Fazzari, infatti, sono reduci dalla storica impresa del ritorno del Pizzo nel campionato di Promozione B dopo oltre sessant'anni di attesa, riuscendo così dove tutti gli altri avevano fallito. Senza dimenticare poi le stagioni con il Parghelia, anche qui lo storico salto in Promozione qualche anno fa, a coronamento delle precedenti stagioni vissute sempre ai vertici . Proprio all'Asd Mileto ritrovano un pilastro ai tempi del Parghelia, ovvero Peppe Fanelli. Insomma, di certo sanno come si vince e la mentalità è quella giusta. La competenza di mister Barbieri affiancata alla professionalità di Fazzari: così l'Asd Mileto sta costruendo il suo futuro.