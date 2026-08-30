Un percorso di avvicinamento graduale, fatto di lavoro sul campo, benzina da mettere nelle gambe e ricerca dei giusti automatismi. L'Asd Sant'Onofrio prosegue la preparazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria e, nell'ultimo test amichevole disputato allo stadio "Vincenzo Tucci", ha affrontato il Pizzo, compagine militante nel torneo di Promozione B.

Nonostante la differenza di categoria e il risultato finale di 3-1 a favore dei padroni di casa, firmato dalla doppietta di Samo e dal gol di Messina per il Pizzo, e dalla rete di Pino Addesi per i giallorossi, la prestazione del Sant'Onofrio ha offerto spunti ampiamente soddisfacenti per lo staff tecnico.

Le parole del mister

Prima del fischio d’inizio, mister Bruni ha tracciato la rotta emotiva e tattica per la nuova stagione: «Il gruppo c’è, lavoriamo con grande senso di responsabilità. Aggredire appena si perde palla, pressing e raddoppio di marcatura. Cerchiamo di giocare palla al piede, scambiatevi di posizione, non state fermi. Giochiamo con la testa».

Un'impostazione chiara che si è vista in campo, dove il tecnico ha ruotato l'intera rosa a disposizione. Ampio spazio è stato concesso ai dieci nuovi ragazzi promossi dalla formazione Under 17, chiamati quest'anno al salto definitivo in prima squadra. Di fronte a un avversario più esperto e guidato da mister Leonardo Viterbo, i giovani giallorossi hanno risposto con determinazione, dimostrando di poter stare in campo con personalità.

I propositi

Il test del "Tucci" ha rappresentato un prezioso banco di prova per affinare la condizione fisica e l'intesa tra i reparti. L'obiettivo della società e del tecnico resta chiaro: costruire un gruppo competitivo, capace di valorizzare il vivaio locale e di fondarsi su una solida identità di squadra.

La preparazione proseguirà nei prossimi giorni in attesa dell'avvio delle gare ufficiali e con uno sguardo rivolto al futuro immediato: la fine dei lavori al nuovo stadio cittadino è prevista entro la fine di settembre, pronto a riaccogliere il Sant'Onofrio fra le mura di casa.