Lo Spilinga volta pagina e lo fa con le idee chiarissime. Archiviata la sofferta decisione di rinunciare al campionato di Prima Categoria per ripartire con un nuovo progetto dalla Seconda, la società giallorossa sta lavorando senza sosta per regalare al neo-allenatore Ferdinando Rombolà una rosa di assoluto livello.

L’obiettivo è costruire un gruppo competitivo, affamato e proiettato al futuro. A dimostrarlo sono le ultime operazioni di mercato: nelle scorse ore il club ha ufficializzato un doppio innesto di grande prospettiva, piazzando due colpi che rinforzano notevolmente il parco Under.

Fiamingo e Scuteri: gioventù e qualità

Si tratta di due volti giovani ma già ben noti a mister Rombolà, che li ha avuti alle sue dipendenze nella parentesi con l'Under 19 del Capo Vaticano:

Francesco Fiamingo (Classe 2004): Giocatore di prospettiva e di grande affidabilità. Fiamingo ritrova il suo ex allenatore con la voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere giallorosso, portando freschezza e sostanza al reparto.

Matteo Scuteri (Classe 2005): Attaccante dal talento cristallino. Giovanissimo ma già dotato di un'ottima visione e fiuto del gol, Scuteri rappresenta un rinforzo di qualità per l'attacco dello Spilinga, pronto a mettere il suo estro a disposizione della squadra.

Un segnale chiaro al campionato

Con l'innesto di Fiamingo e Scuteri, lo Spilinga manda un messaggio forte a tutto il girone: la ripartenza dalla Seconda Categoria non è un ridimensionamento, ma il primo passo di un percorso solido e ambizioso. La fiducia riposta nei giovani e la perfetta sintonia tra la dirigenza e mister Rombolà testimoniano la voglia della piazza di tornare a sognare in grande.