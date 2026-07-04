Colpi da novanta tra Seconda e Terza Categoria. Il Sorianello si assicura l'esperienza del difensore simbolo Romeo, mentre il Piscopio cala l'asso Armando Baroni.

Il calciomercato dilettantistico vibonese entra ufficialmente nella sua fase più calda. Nelle ultime ore i colpi di scena hanno iniziato a moltiplicarsi, regalando grandissimo entusiasmo agli appassionati. A prendersi con forza le copertine dei giornali sono state due società in particolare, pronte a recitare un ruolo da protagoniste nella prossima stagione: la Fulmine Sorianello e lo Sporting Piscopio.

Fulmine Sorianello, "colpo del cuore" Romeo

Entusiasmo alle stelle e voglia di dare continuità a un percorso fin qui perfetto. A solo un anno dalla sua fondazione, la Fulmine Sorianello ha letteralmente sbaragliato la concorrenza vincendo lo scorso campionato di Terza Categoria. Ora la società si appresta ad affrontare, per la prima volta nella sua storia, il campionato di Seconda Categoria e ha deciso di farlo blindando il reparto arretrato con un acquisto che tocca corde emotive profondissime per tutto il territorio: il ritorno di Antonio Romeo.

Classe 1986, Romeo non ha bisogno di presentazioni: per oltre un decennio è stato la bandiera e il simbolo del Soriano, accompagnando il club rossoblù in una scalata memorabile dalla Seconda Categoria fino all'Eccellenza. Il forte difensore ritrova sulla sua strada il presidente Monardo, che era alla guida proprio di quel Soriano dei miracoli. Per il quarantenne non si tratta di un vero e proprio ritorno a casa a livello di maglia, ma l'accoglienza è identica e il territorio è praticamente quello, essendo da sempre uno dei calciatori più amati dall'intera tifoseria locale.

Lo Sporting Piscopio fa sul serio

I fuochi d'artificio non si fermano a Sorianello. Anche lo Sporting Piscopio, compagine militante nel campionato di Terza Categoria, ha piazzato un colpo da categoria superiore che certifica le grandissime ambizioni del club giallorosso. La società ha infatti annunciato l'ingaggio di Armando Baroni.

Giocatore di assoluto spessore e dal passato importante, Baroni porta nello scacchiere tattico del Piscopio un mix letale di esperienza, classe, qualità e personalità. Un profilo di lusso, capace di spaccare in due le partite e di fare la differenza in questa categoria. La sua scelta di sposare il progetto dello Sporting Piscopio è il segnale più chiaro di come il club non abbia alcuna intenzione di recitare un ruolo da comparsa nella prossima stagione.