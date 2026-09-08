L’Asd Sant’Onofrio scopre le carte e manda un messaggio chiaro alle rivali del prossimo campionato di Prima Categoria. La società ha ufficializzato l'arrivo di otto nuovi calciatori, rinforzando la rosa in ogni reparto per regalare a mister Vincenzo Bruni una squadra completa, competitiva e profonda. I nuovi innesti andranno a integrarsi nell'intelaiatura già collaudata della passata stagione:

Difesa: Marco Valente, Simone Toscano, Rocco Narciso

Centrocampo: Emanuele Malerba, Francesco Fortuna, Manuel Michienzi

Attacco: Fabio Maluccio, Giuseppe Cannitello

Preparazione e identità di squadra

Sul campo, la squadra sta sostenendo ritmi di allenamento serrati sotto la guida del preparatore atletico Francesco Spanò, coadiuvato dal vice allenatore Tonino Italiano e dal preparatore dei portieri Tommaso Belvedere. L'obiettivo dello staff tecnico è far assimilare i carichi di lavoro e trovare subito l'amalgama tra senatori, giovani e nuovi acquisti.

Le parole di mister Bruni

A fare il punto della situazione è lo stesso allenatore, soddisfatto del lavoro svolto finora: «Mi aspetto un bel gioco. Stiamo facendo un lavoro proficuo, seppur pesante. Puntiamo a fare un bel campionato e credo molto in tutta la squadra. Il lavoro è proficuo con giovani, nuovi acquisti e senatori della squadra che stanno facendo gruppo e si stanno amalgamando. Sicuramente l’esperienza conta, ma stiamo lavorando con l’intento di portare tutti a un livello preparativo soddisfacente, in modo da affrontare il campionato con la grinta giusta e, soprattutto, con una preparazione di livello».

Il concetto chiave della stagione sarà l'unità d'intento: trasformare le qualità dei singoli in un blocco unico capace di soffrire e lottare insieme. Il campo darà il verdetto definitivo, ma il Sant’Onofrio si affaccia alla nuova stagione con entusiasmo e grandi ambizioni.