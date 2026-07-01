Dopo un periodo di silenzio solo apparente, il Pizzo riaccende ufficialmente i motori. La compagine napitina ha dato il via a una profonda opera di ricostruzione per mettersi alle spalle la recente retrocessione dal campionato di Promozione (girone B) e affrontare con la giusta consapevolezza il prossimo torneo di Prima Categoria.

Il nuovo corso, iniziato con l'annuncio dell'ingresso in società dell'imprenditore Giorgio Stingi, si arricchisce ora di un tassello fondamentale per l'organigramma tecnico.

Mimmo Vissicchio "torna a casa"

La guida dell'area tecnica è stata affidata a un volto ben noto: Mimmo Vissicchio è il nuovo direttore sportivo. Napitino doc, Vissicchio ha scelto di sposare la causa della squadra della sua città, rinunciando anche a offerte provenienti da categorie superiori pur di rispondere al richiamo delle proprie radici. Dopo una prestigiosa carriera dirigenziale, il neo direttore sportivo mette a disposizione del Pizzo un bagaglio di competenza, equilibrio e visione strategica.

Per la panchina, Viterbo in pole

Con il ds Vissicchio già al lavoro da settimane per pianificare la costruzione della nuova rosa, che verrà di fatto creata da zero, la priorità assoluta è ora la scelta della guida tecnica.

Se nei giorni scorsi era circolato con insistenza il nome di Giuseppe La Rosa (pista che sembra essersi affievolita con il passare delle ore), il profilo in cima alla lista dei favoriti è adesso quello di Lorenzo Viterbo, reduce da un'ottima stagione alla guida della Promosport in Prima Categoria (girone B), chiusa al terzo posto in classifica e con una finale playoff solo sfiorata.

Riconosciuto per dedizione e competenza, il tecnico rappresenta l'identikit ideale individuato dalla società per guidare sul campo il nuovo corso d'eccellenza del Pizzo.