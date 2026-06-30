Il silenzio delle ultime settimane in casa Pizzo era solo apparente. Dietro le quinte, la macchina societaria si è messa in moto per smaltire la delusione della retrocessione dal campionato di Promozione B e programmare l'immediato riscatto. Da "nobile decaduta", la compagine napitina si appresta ad affrontare la Prima Categoria con l'obiettivo chiaro di recitare un ruolo da protagonista.

Per l'anno zero della ricostruzione, che riguarderà sia la rosa che l'organigramma, il club ha posato il primo, fondamentale tassello partendo dalle fondamenta economiche e societarie.

Entra l'imprenditore Giorgio Stingi

La notizia che dà solidità al futuro del Pizzo è l'ingresso ufficiale nel club di Giorgio Stingi, noto imprenditore di successo e figura già stimata nel panorama dirigenziale sportivo. Stingi ricoprirà il ruolo di Main Sponsor, portando con sé esperienza gestionale e solidità manageriale. Passione e linfa economica per allestire una rosa competitiva. Una partnership strategica nata con l'unico scopo di riportare il Pizzo nel calcio che conta.

Panchina, si punta a Giuseppe La Rosa

Risolto il nodo societario, la dirigenza si è tuffata sul mercato alla ricerca della nuova guida tecnica. Archiviata definitivamente la pista che portava a Paolo Gallo, il nome forte degli ultimi giorni è quello di Giuseppe La Rosa.

Il profilo del tecnico è di quelli importanti, reduce da una stagione trionfale alla guida del Tropea in Seconda Categoria, dove ha centrato uno storico doblete: Promozione diretta in Prima Categoria al termine di una splendida cavalcata.

Vittoria della Supercoppa della Provincia, asso pigliatutto del circuito locale. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma i contatti tra la dirigenza del Pizzo e mister La Rosa sono avviati e concreti. L'ex allenatore del Tropea è attualmente in cima alla lista dei papabili per guidare il nuovo corso napitino.