I motori sono pronti ad accendersi in vista del via alla nuova stagione dilettantistica e l'ASD Pizzo non vuole farsi trovare impreparata. Ripescato nel campionato di Promozione B, il club napitino intende sfruttare al massimo la seconda chance nel secondo torneo per importanza a livello regionale, muovendosi con determinazione sul mercato per allestire un organico competitivo e ben strutturato.

A testimonianza delle grandi ambizioni della società, nelle ultime ore è arrivata la formalizzazione di una doppia operazione in entrata.

Doppio colpo

Il Pizzo ha infatti ufficializzato gli ingaggi di Andrea Comerci e Salvatore Crudo, due centrocampisti che andranno a rinforzare in modo significativo la zona centrale del campo, garantendo dinamismo e nuove soluzioni tattiche.

I due innesti portano la firma del direttore sportivo Mimmo Vissicchio, che ha commentato con soddisfazione il buon esito delle trattative: «Cercavamo profili che avessero le giuste motivazioni e un forte spirito di sacrificio per affrontare questo campionato. Andrea e Salvatore incarnano perfettamente i valori che vogliamo mettere in campo: determinazione, freschezza e un forte senso di appartenenza al progetto dell'ASD Pizzo».