Nel match tra le due ripescate i ragazzi di mister Viterbo dominano dal primo al novantesimo: a segno Orrico, Perri, Scuticchio e Lo Preiato, oltre a un'autorete

Un incrocio particolare quello tra le due formazioni, entrambe ripescate in estate dopo le insidie della passata stagione. A voltare pagina con decisione è stato però il Pizzo, autore di una partita gestita dall'inizio alla fine con autorità e qualità.

La partita

Per sbloccare la gara bisogna attendere la mezz'ora di gioco: da azione di calcio d'angolo, Orrico svetta più in alto di tutti e d'incornata firma l'1-0 con cui si chiude la prima frazione.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa. Appena sessanta secondi dopo il rientro dagli spogliatoi, una deviazione aerea sfortunata della difesa ospiti trasforma un pallone in area nel raddoppio napitino. Forte del doppio vantaggio, il Pizzo continua a spingere e al 14' trova il punto esclamativo con Perri, autore di uno splendido tiro che va a spegnersi all'incrocio dei pali opposto.

I ragazzi di mister Viterbo non abbassano il ritmo e al ventisettesimo trovano il poker: assist vincente di Sano per l'inserimento di Scuticchio che non perdona. A chiudere definitivamente i conti e a sigillare la cinquina ci pensa infine Lo Preiato al 29', completando un pomeriggio perfetto che regala un forte slancio d'entusiasmo e fiducia per il prosieguo del campionato.

Il Tabellin o

PIZZO: Vecchio; Scuticchio (36' st Moscato), Orrico, Galloro, Marrello; Boiero (24' st Ivanov), Farfaglia (1' st Berlingeri), Mazzitelli (29' st Miriello); Sano, Perri (14' st Lo Preiato), Bernardi. A disp.: Mazzitelli, Gaetano, Comito, Crudo. All. Viterbo

MELITO: Attaf; Modafferi (36' pt Rizzotti), Gentile, Ouine, Perricone (25' st Santisi); Padilla, Paviglianiti (42' st Tripodi), Squillaci (7' st Aquilino); Movilia, Togola, Nerlus. A disp.: Baccellieri, Branca, Falcone, Nastasi, Tringali. All. Cormaci

ARBITRO: Giuseppe Pandullo di Catanzaro (assistenti Marco Celi di Catanzaro e Giuseppe Costa di Lamezia Terme)