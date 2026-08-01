Ci sono storie nel calcio che sembrano sfidare le leggi del tempo. Come un monumento imponente e perpetuo, immobile negli anni di fronte a chi si ferma ad ammirarlo nella sua solenne grandezza, ci sono atleti la cui clessidra sembra essersi bloccata. Ciò che passa non si può più riprendere, è vero, ma si può continuare a correre finché le gambe non chiedono resa.

E Filippo Rascaglia di arrendersi non ne ha alcuna intenzione: il suo tempo non è mai passato e la sua fame di gol è la stessa di sempre.

Un rinnovo nel segno della passione

Alla soglia dei 44 anni (classe 1982), l'eterno attaccante ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il San Ferdinando, pronto a graffiare ancora nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Una conferma dettata non solo dalla storia, ma soprattutto dalla stima sul campo: la sua permanenza è stata infatti fortemente voluta da mister Giuseppe Spanò, conscio di poter contare su un usato garantito dalle qualità immense.

I numeri di una leggenda dilettantistica

I numeri parlerebbero già da soli, ma raccontano solo una parte della storia:

Oltre 300 gol messi a segno in carriera, un traguardo riservato a pochissimi "cannonieri" della categoria.

Continuità e tenuta fisica eccezionali, che gli permettono di scendere in campo e fare la differenza anche a 43 anni suonati. Oltre la carta d'identità: La storia di Filippo Rascaglia — tra l’altro anche stimato operatore del Network LaC — è la dimostrazione vivente che l'età è soltanto un numero. Quando la forza mentale, il senso del sacrificio e l'amore per il pallone guidano le gambe, il tempo impara ad aspettare.