La giovane amazzone della Scuderia Cricelli Valle dei Mulini di Catanzaro ha chiuso la competizione con una prestazione di rilievo, facendo registrare anche il miglior tempo nella giornata conclusiva

Jasmine Cammarata ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato regionale estivo di equitazione nella disciplina del salto ostacoli, categoria Criterium Brevetti L90.

Un risultato importante per la giovane amazzone che, nella giornata conclusiva di domenica, ha fatto registrare anche la migliore prestazione della prova, chiudendo il percorso con un tempo di 52 secondi.

Jasmine si allena alla Scuderia Cricelli Valle dei Mulini di Catanzaro, dove svolge la propria attività con costanza e dedizione. Nel suo percorso sportivo è seguita dall’istruttore Vittorio Gariani, che ne cura la preparazione tecnica.

Dietro il traguardo raggiunto ci sono allenamenti, sacrifici e un impegno costante, condivisi con la famiglia e in particolare con la madre Nadia, presente nelle trasferte sportive. Un sostegno che ha accompagnato la crescita dell’atleta nel corso della stagione.

Determinante anche il legame con il cavallo Diablo, con il quale Jasmine ha costruito nel tempo un rapporto basato su fiducia, collaborazione e continuità di lavoro, elementi fondamentali per affrontare le competizioni.

Un ringraziamento viene inoltre rivolto a Carlotta Migali, che ha sostenuto il percorso della giovane amazzone contribuendo a rendere possibile questa esperienza sportiva.