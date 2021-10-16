Nella prima giornata del campionato di Serie B, Partinico si impone per 1-3 sulla squadra giallorossa violando così il PalaValentia

Primo set equilibrato con le squadre che viaggiano punto a punto: 8-6 Vibo, 16-14 Partinico, che poi passa anche al terzo punteggio intermedio per 21-18. La squadra giallorossa cerca di restare nel set ma i siciliani hanno lo sprint decisivo chiudendo 25-20. Nel secondo parziale il clichè si ripete soltanto nella prima parte: Vibo conduce infatti inizialmente 8-5, ma cede nel prosieguo del gioco con distacchi più vistosi. Infatti Vescovo e compagni sorpassano i vibonesi sul 16-12 e sul 21-13. Di fatto chiudono anche il secondo set con un vantaggio ancora più ampio, 25-17. Il riscatto dei ragazzi di Agricola si compie nel terzo gioco: i giallorossi appaiono più determinati e rientrano in campo più carichi e grintosi. Spinti da Bonsignore (vice top scorer con 14 punti), Orto e Belluomo – tre dei nuovi arrivati – Vibo conduce sempre nel punteggio. I parziali 8-5, 16-15 e 21-20 evidenziano la voglia di prolungare il match per Laurendi e compagni, che la spuntano ai vantaggi, 25-23. Si arriva al quarto set con la Callipo che cede di fronte alla maggiore esperienza dei palermitani. I punteggi 16-7 e 21-9 fanno pendere la bilancia nettamente dalla parte siciliana e così Partinico chiude set (15-25) ed incontro per 3-1.

Un esordio dunque sfortunato in casa Tonno Callipo, in cui però si sono fatti apprezzare diversi giocatori, oltre a registrare percentuali di rilievo. Come ad esempio i 3 muri di Bonsignore ed i 2 di Laurendi e Belluomo (8 punti per lui). Dall’altra parte in evidenza i due Raneli: con Luigi autore addirittura di 5 muri e Giulio di 3. Top scorer il siciliano Di Salvo con 15 punti, ed in evidenza anche Aldi con 12 punti di cui due ace. Sabato prossimo trasferta a Letojanni per la Tonno Callipo del coach Agricola.

Il tabellino

TONNO CALLIPO-MAM PROVENZANO PAL PARTINICO 1-3

(20-25, 17-25, 25-23, 15-25)

Vibo: Laurendi 3, Bonsignore 14, Mirarchi, Belluomo 8, Orto 8, Iurlaro 6, Cugliari (L pos 68%, prf 57%), Vizzari 8. Ne: Dumitrache, Guarascio, Mirarchi, Cortese, Facciolo. All. Agricola

Partinico: Alaimo (L pos 56%, prf 32%), Vescovo 3, Di Salvo 15, L.Raneli 6, G.Raneli 8, Russo, La Rosa 12, Aldi 12. All. Lunetto

Note: Vibo ace 0, bs 8, errori 23, muri 10. Partinico: ace 5, bs 9, errori 15, muri 16. Durata: 24’, 22’, 27’, 21’. Totale 94 minuti.