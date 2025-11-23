Continua a cambiare volto il Soriano Fabrizia, per cercare di recuperare terreno dopo lo scioccante avvio stagionale, nel campionato di Eccellenza, che vede i rossoblù immischiati nella zona play out. La dirigenza dunque si è ricomposta, scandagliando anche il mercato per cercare di sistemare quei tasselli mancanti in rosa, e consegnarli così a mister Crucitti.

Nuovo portiere Under

Ecco allora che la porta rossoblù veste nuovi guantoni: ufficiale l'ingaggio di Justas Martinkus. Si tratta di un ragazzo di origine lituana classe 2006, proveniente dalla Serie D, campionato che ha disputato con la maglia del Martina, collezionando 6 presenze fra campionato e coppa. Nella scorsa stagione, invece, sempre con il club pugliese ha messo insieme undici presenze.

Al suo attivo un’esperienza nel proprio paese, con la maglia del Tauras. Alto 190 cm, molto abile fra i pali e nelle uscite, è sicuramente un prospetto Under interessante e che può dire la sua nel massimo campionato regionale. Operazione condotta dal direttore sportivo Mimmo Varrà. Per il diciannovenne esordio contro il Trebisacce, nell'undicesima giornata.