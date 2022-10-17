Tappa a Zungri per oltre cento partecipanti che si sono ritrovati all’insegna della libertà e della compagnia

Bicinsieme chiama, l’amicizia risponde. “Pedalando tra Arte e Sapori” è stato il tema della bella pedalata cicloturistica che si è svolta ieri con partenza da Monte Poro. Dopo aver percorso tutto il comprensorio, tappa nel paese di Zungri con visita alle grotte e ai portali dipinti. Una pedalata organizzata dall’associazione “Fiab BicInsieme Paesaggi in Movimento” di San Costantino Calabro, guidata da Raffaele Mancuso, che puntualmente coniuga sport e territorio e riuscendo nell’intento di collezionare momenti di sana aggregazione. Particolarmente emozionante la partenza della carovana ciclistica, composta da circa 100 partecipanti e caratterizzata dal pensiero rivolto alle popolazioni colpite dal conflitto bellico in Ucraina. Presenti alla manifestazione i gruppi Sgroppino Vibo-Valentia, Cittanova, Molochio, Palmi, Cittanova, Lamezia Terme, Siderno, Laureana di Borrello, Limbadi, Cessanti, Nicotera e Aspettando Santiago Ionadi.



L’arrivo a Zungri è stato atteso dal sindaco Franco Galati e dalla direttrice del Museo della civiltà contadina, la dottoressa Caterina Pietropaolo, mentre la poetessa e musicista Margherita Pietropaolo che ha intrattenuto tutti i partecipanti con la lettura di poesie lungo le vie del centro storico facendo visita ai portali dipinti. Degno di nota, il momento dedicato ai sapori, attentamente curato dalla bottega Il Girasole con una degustazione dei prodotti tipici locali. Pedalare in compagnia si conferma fra gli aspetti più belli del ciclismo, quando percezione della fatica e approccio con il percorso diventano cosa ben diversa dall’essere affrontate in solitudine. Fatiche del percorso superate in compagnia apprezzando la libertà che il ciclismo, rispetto a molti altri sport, sa regalare donando grande beneficio a corpo e mente.