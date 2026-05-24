Il grande giorno è arrivato. Al “Ceravolo” si accendono le luci della finale playoff di Serie B, con il Catanzaro pronto a giocarsi una fetta di storia contro il Monza nel primo atto della sfida che vale la Serie A. Una notte attesa da un’intera città, che torna a respirare il profumo delle partite che pesano davvero, trascinata dall’entusiasmo di una squadra capace di trasformare il sogno in possibilità concreta. Dall’altra parte c’è un Monza costruito per tornare immediatamente nel massimo campionato, esperto, solido e con individualità di categoria superiore, ma il Catanzaro di Aquilani ha già dimostrato durante questi playoff di saper andare oltre ogni pronostico.

L’atmosfera al “Ceravolo” si preannuncia incandescente, con il popolo giallorosso pronto a spingere Iemmello e compagni in una delle partite più importanti degli ultimi decenni. Dopo aver eliminato il Palermo in semifinale, i calabresi arrivano all’appuntamento con entusiasmo, convinzione e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Il Monza, però, rappresenta un ostacolo di altissimo livello: una squadra abituata alla pressione e costruita con l’obiettivo dichiarato del ritorno in Serie A.

Sarà una finale che si giocherà sui dettagli, sulla gestione dei momenti e sulla capacità di reggere l’impatto emotivo di una notte speciale. Il Catanzaro proverà a sfruttare il fattore campo e il calore del suo pubblico per indirizzare la doppia sfida prima del ritorno in Lombardia, mentre il Monza cercherà di fare valere esperienza e qualità. In palio non c’è soltanto una promozione: c’è la possibilità di scrivere una pagina destinata a restare nella memoria di una tifoseria intera.

Primo tempo

1’ – Tocca il primo pallone il Catanzaro.

4’ – Sono gli ospiti a essere pericolosissimi al 4 minuto di gioco. Birindelli prova la conclusione da fuori e la sfera colpisce in pieno la traversa, poi l’azione sfuma.

13’ – Pigliacelli fa un pasticcio e si fa rubare palla da Cutrone che prova il tocco sotto dalla trequarti, il 10 brianzolo inquadra la porta ma sulla linea si fa trovare attento Petriccione che riesce a deviare in corner.

15’ – Il primo squillo giallorosso arriva grazie a Pittarello che lanciato in profondità controlla, entra in area e spara ma la conclusione è alta.

25’ – Dopo lo scossone iniziale il Catanzaro torna in campo e impone il suo gioco costringendo gli avversari nella propria metà campo ma il risultato resta sullo 0 a 0.

32’ – Pontisso vicino al gol per il Catanzaro. Azione magistrale delle Aquile che trovano Pittarello sulla sinistra che successivamente mette in mezzo all’area. Sopraggiunge il 20 giallorosso che conclude di controbalzo ma, anche se di poco, la sfera vola alta.

45’ – La partita prosegue senza particolari emozioni fino al 45’. L’arbitro concede 3 minuti.

45’ + 1 – Cutrone prova la botta da fuori ma il portiere giallorosso Pigliacelli è attento e in tuffo riesce a respingere.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani. A disp: Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Koffi, Frosinini, D'Alessandro, Di Francesco.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli (Delli Carri 30’), Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All. Bianco. A disp: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Obiang, Delli Carri, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso, Petagna.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Berti - Colarossi. Quarto Ufficiale: Crezzini. VAR: Dionisi - Ghersini.

Ammoniti: Colombo (M).