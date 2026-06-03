Il futuro del Cosenza è tutt'altro che chiaro e, anzi, è ancora tutto da scrivere. Tante sono le grane che stanno ingarbugliando diversi nodi all'interno del club rossoblù. Tra le questioni ce n’è una alquanto spinosa inerente il nulla osta per lo stadio "Marulla" e con scadenza il prossimo 16 giugno, insieme alla presentazione di tutti i documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato.

Questione stadio

La grana del "Marulla" non solo pesa come un macigno, ma mette strette tempistiche anche riguardo l'ormai famoso nulla osta, ovvero un documento fondamentale per la concessione dello svolgimento delle gare casalinghe. In altre parole il Comune, guidato dal sindaco Franz Caruso, sta valutando se ci sono le effettive condizioni per poter dare il via libera.

I tempi, come detto, sono stretti e non si può aspettare una risposta peraltro neanche certa della positività. Parallelamente, dunque, il presidente rossoblù Eugenio Guarascio si starebbe guardando intorno per individuare possibili alternative. Tra queste potrebbe seriamente rientrare lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Nulla di ufficiale certo, anche perché al Comune di Vibo Valentia non è arrivata alcuna comunicazione in merito, ma la casa della Vibonese sarebbe gradita al patron Guarascio che potrebbe anche metterla in cima alla lista delle preferenze per le gare casalinghe.

Si rimane sempre sul campo delle ipotesi ma, se dovesse prendere piede tale disegno, né il Comune di Vibo né la Vibonese si opporrebbero ma, anzi, si azionerebbero per una possibile alternanza. Non sarebbe inoltre la prima volta un caso del genere dal momento che, già nella stagione 2019/20 di Lega Pro, il Rende aveva usufruito dello stadio Luigi Razza per le gare casalinghe, per l'allora indisponibilità del “Lorenzon” per motivi legati alla viabilità e alle infrastrutture.