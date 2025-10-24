Sport e passione: entrambi trovano sbocco nel “Milan Club- Ricardo Kakà”, primo ritrovo ufficiale nella provincia vibonese e riconosciuto anche dalla società AC Milan. Istituito solamente pochi mesi fa, il quartier generale rossonero con sede a Vena Superiore dimostra di essere già al centro di diverse iniziative e incontri per parlare di un passione comune: il Milan.

L'incontro

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente del Club, Enzo Pesce, ha partecipato alla Milan Community Live, creata e guidata dal giornalista Luca Serafini con ampio spazio dedicato alla squadra rossonera. Presente, insieme ai Club di Messina e Sesto San Giovanni, anche quello vibonese appunto e con lo stesso presidente Enzo Pesce che ripercorre l'esperienza: «Si è parlato dell'attuale momento del Milan, delle prossime partite e del campionato in generale. Diciamo che è una soddisfazione per tutto il nostro direttivo poiché non diamo solamente lustro al Milan Club- Ricardo Kakà, ma a tutta la provincia di Vibo Valentia. Per noi è un motivo di orgoglio, per un progetto che continua a crescere grazie soprattutto al sostegno di tutti i soci che, attualmente, sono più di cento tra ragazzini, donne e adulti».

Prima dello sport, la collettività: «Siamo in una fase di costante sviluppo - continua Pesce - e lavoriamo per far sì che questo club cresca sempre di più, contribuendo allo stesso tempo a portare oltre confini il nome di Vibo. Il segreto è quello di coinvolgere tutti quanti, dal bambino più piccolo fino alle donne e alle persone più anziane».