La squadra di mister Naccari si è imposta per 5-4 sul Filandari ai calci di rigore al "Marzano" di Vibo Marina. Il presidente provinciale della Lnd Natale: «Dopo due anni di stop, emozionante vedere di nuovo tante persone intorno a un campo»

La squadra del San Nicola da Crissa ha vinto la XXII Super Coppa della provincia di Vibo Valentia, al termine di una bella giornata di sport al “Marzano” di Vibo Marina. La squadra di mister Naccari, già vincitrice del campionato di seconda categoria, si è imposta per 5-4 sul Filandari ai calci di rigore. Vera e propria ciliegina sulla torta di un match equilibrato che ha regalato al numeroso pubblico presente sugli spalti un’ulteriore iniezione di emozioni e spettacolarità agonistica.

«Complimenti al San Nicola da Crissa per questa doppietta campionato e Supercoppa – ha commentato il presidente della delegazione provinciale della Figc-LnD, Roberto Natale – ma anche al Filandari che saprà ben affacciarsi al nuovo torneo. Tenevamo molto a questa manifestazione e siamo molto soddisfatti. Dopo due anni di dure restrizioni, vedere così tante persone, famiglie, attorno ad un rettangolo verde è stato emozionante. Ha vinto lo sport. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione – ha concluso Natale -, con una menzione particolare al Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti nelle persone del presidente Saverio Mirarchi, che purtroppo non è potuto essere presente per un impegno sopraggiunto, e del componente del consiglio direttivo Enzo Insardà». [Continua in basso]

«È stata davvero una bella giornata – ha commentato lo stesso Insardà -. Ne avevamo davvero bisogno per riprendere, anche nel solco delle manifestazioni pubbliche, la nostra attività a supporto delle delegazioni provinciali. Complimenti al presidente Natale e a tutto il gruppo della sezione di Vibo per il lavoro svolto durante la stagione culminato con questo bel momento di sport, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale». A prendere parte all’evento, tra gli altri, il presidente del consiglio del Comune di Vibo Valentia, Rino Putrino, l’assessore allo sport del Comune di Vibo Valentia, Michele Falduto, il sindaco di Filandari, Rita Fuduli ed il vicesindaco di San Nicola da Crissa, Gregorio Cosentino.