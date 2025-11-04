Primo, secondo e terzo posto interamente occupati da atleti vibonesi. Mattia Cosentino e Alessandro Manno rappresenteranno la Calabria il prossimo 15 novembre nel Lazio

Un weekend, quello appena trascorso, all'insegna dello sport e anche del Judo. A Rende infatti, domenica scorsa si sono tenute le qualificazioni regionali ai campionati italiani di Judo Under 15 (esordienti B). Per l'occasione in evidenza anche Vibo Valentia dal momento che a distinguersi sono stati tre atleti del gruppo sportivo "Judo Fiamme Oro", della Polizia di Stato, che si allenano nella palestra della Scuola di Polizia di Vibo Valentia.

I qualificati

I tre giovani atleti hanno gareggiato nella categoria -50kg, piazzandosi ai primi tre posti e quindi colorando di dorato il podio che parla pienamente vibonese. Gli atleti in questione sono Mattia Cosentino, Alessandro Manno e Mattia Rao.

Per quel che riguarda Cosentino e Manno, essi disputeranno la finale categoria A2 a Ostia, all'interno del Palapellicone, il prossimo 15 novembre e dunque rappresenteranno la Calabria nella categoria -50kg. Il tecnico referente è l'agente scelto Francesco De Cicco che si è detto molto soddisfatto del risultato ottenuto. Una disciplina che anche su Vibo sta prendendo sempre più piede (sempre più massiccia la richiesta delle nuove generazioni di potersi iscrivere) e, di fatti, sono arrivati i primi risultati.