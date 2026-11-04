Quarta giornata del Girone E: le vibonesi tra la prima gioia del Città di Pizzo e l'aggancio dell'Asd Pizzo al secondo posto. Riscatto per i napitini, buio pesto per il Soriano
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Il campionato Juniores Regionale (Girone E) mette in archivio la sua quarta giornata delineando con maggiore chiarezza le gerarchie della classifica. Per le formazioni vibonesi è stato un turno dai due volti, capace di portare in dote due preziose vittorie e una pesante sconfitta casalinga.
Virtus Rosarno rullo compressore, è bagarre alle sue spalle
In vetta al girone viaggia a ritmi altissimi la Virtus Rosarno, finora impeccabile e ancora a punteggio pieno dopo quattro uscite. Gli amaranto travolgono 3-0 il Rizziconi grazie alla doppietta di Pisano e al sigillo di Pardea, confermandosi la squadra da battere.
Alle spalle della capolista si accende però una vera e propria bagarre per il secondo posto, che vede ora ben tre squadre appaiate a quota 9 punti:
Sporting Polistena: passa con autorità sul campo del Soriano Fabrizia per 1-3. Decisive le marcature di Scarfò e la doppietta di Nania, mentre per i locali (a segno con Martinello) la crisi continua.
Asd Pizzo: protagonista del match più avvincente di giornata. I napitini superano 3-2 la Rosarnese e la agganciano in classifica. Per i padroni di casa vanno a segno Comerci, Crudo e Michienzi; agli ospiti non bastano le reti di Rosano e Ventre per uscire indenni.
Rosarnese: frena dopo il ko nel big match contro l'Asd Pizzo, restando comunque nel treno delle seconde.
Primi sorrisi per il Città di Pizzo, Soriano ancora a zero
La domenica regala anche la prima gioia stagionale al Città di Pizzo, che conquista i suoi primi 3 punti espugnando il campo del Melicucco con un netto 1-3. Un successo fondamentale per morale e classifica che lascia i reggini ancora fermi al palo.
Situazione opposta in casa Soriano Fabrizia: la sconfitta interna rimediata contro lo Sporting Polistena inchioda i vibonesi all'ultimo posto in graduatoria con zero punti, in compagnia del solo Melicucco.
I risultati
Melicucco-Città di Pizzo 1-3
Asd Pizzo-Rosarnese 3-2 (Comerci, Crudo, Michienzi, Rosao, ventre)
Soriano Fabrizia-Sporting Polistena 1-3 (Martinello, Nania, nania, Scarfò)
Virtus Rosarno-Rizziconi 3-0
La classifica
Virtus Rosarno 12
Rosarnese 9
Sporting Polistena 9
Asd Pizzo 9
Rizziconi 6
Città di Pizzo 3
Melicucco 0
Soriano Fabrizia 0