I motori sono pronti ad accendersi per la nuova stagione del campionato Juniores Regionale. La Lnd Calabria ha ufficializzato la composizione degli otto gironi che daranno il via alle danze il prossimo 6 ottobre, accendendo i riflettori sui giovani talenti del calcio dilettantistico locale pronti a contendersi la scena. Settanta le formazioni ai nastri di partenza, distribuite in sei raggruppamenti da nove squadre e due da otto. Tra le protagoniste attese c'è tanta provincia di Vibo Valentia, concentrata per intero nel Girone E.

Un girone a otto squadre dove la componente vibonese recita un ruolo di primissimo piano, occupando quasi la metà dei posti disponibili con tre compagini: Soriano Fabrizia, Città di Pizzo e Asd Pizzo.

Le ambizioni del Soriano e il fascino del derby napitino

A guidare la truppa vibonese sotto il profilo delle aspettative c'è il Soriano Fabrizia. La società rossoblù si affaccia ai nastri di partenza con solide ambizioni di crescita, forte di uno storico recente che l'ha vista stabilmente protagonista in zona playoff e spesso capace di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. L'obiettivo per questa stagione è confermarsi ad alti livelli e provare a compiere un ulteriore salto di qualità.

C'è poi grande attesa sulla costa per il derby tutto napitino tra Città di Pizzo e Asd Pizzo. Una stracittadina che promette spettacolo ed entusiasmo, con due formazioni determinate a ben figurare, a valorizzare i propri giovani e a ritagliarsi uno spazio importante all'interno del raggruppamento.

Un girone di alto livello: le avversarie

La strada verso la vetta non sarà comunque priva di ostacoli. Le tre rappresentanti vibonesi dovranno fare i conti con avversarie esperte e agguerrite, provenienti principalmente dalla Piana di Gioia Tauro e dal reggino, in un girone dove ogni punto peserà come un macigno.

La composizione ufficiale del girone E:

Asd Pizzo

Città di Pizzo

Melicucco

Rizziconi

Rosarnese

Soriano Fabrizia

Sporting Polistena

Virtus Rosarno