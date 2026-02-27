Se il Pizzo è in evidente difficoltà nell'attuale campionato di Promozione B, con zero punti e zero gol nel girone di ritorno e un penultimo posto che non fa presagire nulla di buono, tutt'altro percorso invece per la Juniores U19 napitina che chiude la regular season del campionato di categoria al terzo posto, conquistandolo peraltro in grande stile battendo la capolista Gioiese.

La partita

Era il recupero dell'ultima giornata del campionato e la compagine di mister Federico Alessandria, già sicura dei play off, ospitava la capolista e lanciatissima Gioiese in una sfida più decisiva per i viola, dal momento che con una vittoria si sarebbero laureati campioni del torneo e rendendo l'altra gara che devono recuperare, quella contro la Virtus Rosarno principale antagonista e distante solo due punti, ininfluente.

I vibonesi però non fanno sconti a nessuno e si impongono per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Mazzitelli e Belvedere: il vantaggio matura grazie a una bella conclusione dal limite dell'area mentre il raddoppio, nella ripresa, matura dopo una bella azione di Roxo che, dalla fascia, mette in mezzo per Belvedere che non sbaglia. I ragazzi di mister Alessandria si conquistano così il play off casalingo dove affronteranno la Rosarnese.

La formazione iniziale: Zinna, Mandrea, Pannia, La bella, Iannello, Berlingieri, Mazzitelli, Roxo, Michienzi, Belgana, Serra D. All. Alessandria