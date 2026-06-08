Dal 7 al 12 luglio atleti e tecnici da tutta la regione, con ospiti di livello nazionale e internazionale

Vibo Valentia si prepara a ospitare il 9° Centro Estivo Karate Calabria 2026 della Fijlkam, appuntamento ormai consolidato nel panorama regionale del karate e giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Come comunicato dalla presidente del settore karate federale Viola Zangara, sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’evento, che si svolgerà dal 7 al 12 luglio 2026 presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, che accoglierà atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta la Calabria e anche da altre regioni italiane.

Il programma prevede una proposta formativa e sportiva di alto livello, grazie alla presenza di docenti e atleti di grande esperienza, chiamati a mettere a disposizione dei partecipanti competenze tecniche e agonistiche. La grande novità dell’edizione 2026 sarà la gita al Parco Acquatico Odissea 2000 di Rossano, uno dei più grandi e rinomati parchi acquatici del Sud Italia.

Tra gli ospiti figurano il Maestro F. Maffolini, già allenatore della Nazionale Italiana e della Nazionale del Lussemburgo; il Maestro A. Califano, già allenatore della Nazionale Italiana; l’avvocato Giuseppe Notarianni, arbitro mondiale WKF e presidente CNUG; ed Emanuele Califano, campione d’Italia Assoluti, campione d’Europa e campione del mondo 2025.

Il Centro Estivo Karate Calabria rappresenta un’importante occasione di crescita tecnica, confronto sportivo e socializzazione per giovani karateka e tecnici.

Tutte le informazioni relative all’evento e la documentazione necessaria per l’iscrizione sono disponibili sul sito FIJLKAM Calabria. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 20 giugno 2026.