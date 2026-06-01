Successo della squadra reggina al PalaBorsellino dove gli atleti guidati da Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto conquistano sette medaglie e il primato regionale. Grande soddisfazione del presidente Riccardo Partinico

Grande successo per la Fortitudo 1903 alla fase regionale juniores di karate, svoltasi il 31 maggio 2026 al PalaBorsellino di Vibo Valentia. La società reggina – si legge in una nota della scuola - ha conquistato il primo posto nella classifica generale per società (kumite), confermando ancora una volta la qualità del proprio settore agonistico.

Gli atleti, allenati dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo. Sul gradino più alto del podio sono saliti Francesca Forgione, Giuliana Amodeo, Michael Mollica e Michele Barbaro, tutti medaglia d'oro nelle rispettive categorie. Medaglia d'argento per Barbara Ambrosiano e Giuseppe Ferrinda, mentre Luca Di Marno ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo.

Ai risultati ottenuti sul tatami si aggiungono le qualificazioni di diritto di Antonino Cuzzocrea e Chiara Chirico, già ammessi alla fase nazionale.

Grazie a questi risultati, la Fortitudo 1903 sarà presente con otto atleti al Campionato italiano juniores, in programma a Ostia Lido dal 19 al 21 giugno.

Presente a Vibo Valentia per seguire da vicino la competizione, il presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, complimentandosi con gli atleti e con i tecnici per l'impegno, la determinazione e la professionalità dimostrati. Un successo che conferma – conclude il comunicato - il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla società e che proietta il team con entusiasmo verso il prossimo appuntamento nazionale.