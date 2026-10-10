Circa 600 giovani atleti provenienti da sei regioni d'Italia si sfideranno tra Kata e Kumite. Alla cerimonia d'apertura presenti le massime autorità territoriali e il presidente nazionale Fijlkam Davide Benetello

È un fine settimana all'insegna del grande sport e delle grandi occasioni per la città di Vibo Valentia. Sabato mattina il PalaMaiata ha aperto ufficialmente le sue porte alla Coppa del Presidente "Memorial Franca Bilardi", prestigiosa manifestazione targata Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate. Una due giorni d'eccellenza che, fino a domenica, vedrà la città trasformarsi nel punto di riferimento per le arti marziali giovanili a livello nazionale.

Sei regioni e 600 atleti sul tatami

L'evento ha richiamato al Palazzetto vibonese circa 600 giovani atleti provenienti da ben sei regioni d'Italia: Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Lombardia e Basilicata. Le categorie coinvolte – dall'Under 12 fino ai Juniores – si confronteranno sulle due specialità tradizionali del karate, il Kata e il Kumite. Prima di lasciare spazio alle competizioni e ai confronti sui tatami, la mattinata di sabato si è aperta con un'articolata cerimonia inaugurale alla quale hanno preso parte numerose istituzioni sportive e del territorio.

Tra le autorità presenti, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, l'assessore allo sport Stefano Soriano, la presidente della Pro Loco Vibo Giusi Fanelli, il presidente del Coni Regionale Tino Scopelliti e la presidente della Fijlkam Calabria Viola Zangari, figura chiave dell'organizzazione. Di particolare rilievo anche la partecipazione del presidente nazionale Fijlkam, Davide Benetello.

Il sindaco Romeo: «Sport, cultura e promozione del territorio»

A fare gli onori di casa durante l'apertura è stato il primo cittadino di Vibo Valentia, Enzo Romeo: «Si tratta di un evento importantissimo e di caratura nazionale. Il fatto che si svolga a Vibo ci inorgoglisce, soprattutto perché dimostra come nella nostra città ci siano persone capaci di dare sviluppo allo sport e, in questo caso, al karate. Da circa sette anni, ormai, si stanno organizzando manifestazioni di rilievo».

Il sindaco ha inoltre sottolineato il forte legame con il tessuto culturale e sociale della città, vista la concomitanza con "Vicoli di Vini": «Abbiamo voluto fare in modo che l'evento coincidesse con questo appuntamento a cui siamo particolarmente legati. È proprio questo il modus operandi che abbiamo sposato fin dall'inizio del nostro mandato: far conoscere Vibo anche attraverso lo sport».

La commozione del Memorial e l'orgoglio del vertice Fijlkam

Entusiasmo espresso anche dalla presidente regionale della Fijlkam, Viola Zangari: «Siamo onorati di aver avuto la possibilità di organizzare a Vibo questa importantissima manifestazione che non include solo il karate ma anche arte e cultura, poiché consente di far conoscere le bellezze e la storia di questa città. È un Memorial dedicato a Franca Bilardi, una grande donna che ha dato molto a questo settore. La riuscita di questo appuntamento è merito di tutta la squadra Fijlkam».

A confermare la centralità della Calabria nei piani federali è stato il presidente nazionale Fijlkam, Davide Benetello: «Il Comitato Regionale ha dimostrato di saper organizzare eventi di caratura nazionale in una regione che ha fatto vedere tutte le sue capacità. Noi stiamo incrementando le attività nel Sud Italia e la Calabria ne è l'alfiere, come testimonia la presenza di ben sei regioni italiane per questa due giorni».

Un movimento in crescita con il sostegno delle istituzioni

A chiudere la serie di interventi ufficiali è stato il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, che ha voluto rimarcare il valore strategico dell'iniziativa: «Dobbiamo ringraziare la Fijlkam regionale per il lavoro svolto e per la riuscita di questo splendido evento. Bisogna dire grazie alla Regione Calabria che, con diversi bandi sportivi, quest'anno ha stanziato finanziamenti per circa cinque milioni di euro. C'è l'attenzione della Regione e delle amministrazioni comunali, che hanno compreso come l'organizzazione di questi eventi generi anche un importante ritorno economico per il territorio».