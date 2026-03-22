Il karate in Toscana ha forti contorni vibonesi e, precisamente, di marca Virtus Vibo. Il team vibonese e guidato da Viola Zangara e Luigi Dichiera, infatti, si è reso protagonista durante la Coppa Italia Fijlkam tenutasi a Follonica lo scorso 21 marzo.

Protagonisti alla Coppa Italia

La competizione, a carattere nazionale, ha visto la partecipazione di circa 1800 atleti provenienti da ogni angolo dello Stivale. Unica società per la provincia di Vibo Valentia partecipante a questa tappa indetta dalla Federazione ufficiale è stata appunto la Virtus Vibo.

Il team ha schierato, per l'occasione, le atlete Ilaria Primavera e Desireè Fazio. Primavera domina la categoria vincendo tutti gli incontri e conquistando la medaglia d'oro. Fazio, fermata in semifinale, conquisterà poi la medaglia di bronzo. Grande soddisfazione è stata espressa dai Maestri della Virtus, Viola Zangara e Luciano Dichiera. Ora si guarda già alla prossima gara, l'Open League di Riccione il 12 aprile.