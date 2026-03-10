La competizione si è svolta domenica 8 marzo all'interno del PalaValentia con venticinque società partecipanti e provenienti da tutta la Calabria

Continua a regalare soddisfazioni il karate vibonese, sempre più al centro delle attività agonistiche. Domenica 8 marzo, infatti, al PalaValentia si è svolto il Gran Prix Karate Under 12, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate, presieduto dal Presidente Viola Zangara. La manifestazione ha registrato ottime presenze, a testimonianza del grande entusiasmo che c'è intorno a questo sport e della risposta del territorio. Venticinque, inoltre, le società sportive partecipanti e provenienti da tutta la Calabria.

I medagliati

Ottima prova per gli atleti della Virtus Vibo Valentia allenati dal Maestro Luciano Dichiera e dalla già menzionata Viola Zangara, avendo ottenuto ottimi risultati se si rapportano le otto medaglie suddivise in nove atleti partecipanti: tre medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo.

Sul podio più alto sono finiti Veronica Lattanzio, Chloe Furnari e Salvatore Biondo; medaglie d'argento invece per Bianca Tavella, Carmelo Belvedere e Domenico Brogna; posto d'onore per Maria Gioia Fiorillo e Alessandra Zito. Non porta a casa medaglie ma va comunque vicinissimo al podio, coronando una bella prova alla competizione, il giovane Gioele Fiorillo. Prossimo appuntamento per gli atleti della Virtus Vibo Valentia il 21 marzo, in occasione della Coppa Italia a Follonica.