Karate protagonista a Vibo Valentia: al PalaBorsellino domenica scorsa si è svolto il Gran Prix Esordienti/Senior/Master, organizzato dal Comitato regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate, presieduto da Viola Zangara. La manifestazione ha registrato tante presenze, con ben ventuno società sportive partecipanti provenienti da tutta la Calabria.

I medagliati

Ottima prova per gli atleti della Virtus Vibo Valentia che si è piazzata al terzo posto. Gli atleti allenati da Luciano Dichiera e Viola Zangara hanno infatti ottenuto i seguenti risultati con otto medagliati:

Medaglia d'oro per Alessia Le Pera, Stefano Arturo, Simone De Carlo, Rossana Carnevale e Nicola Pagano; argento per Emmanuel Fiorillo e Salvatore Ceraso; si chiude con la medaglia di bronzo conquistata da Gabriele Andreacchio. Non è arrivata la medaglia ma comunque sia una buona prestazione alla competizione per Gregorio Pugliese. Prossimo appuntamento il raduno del Centro tecnico regionale per tutti gli atleti e tecnici della Fjlkam Calabria, l'1 marzo a Vibo Valentia.