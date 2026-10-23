La Virtus Vibo Valentia si conferma una solida e fiorente realtà nel panorama del karate, continuando a collezionare medaglie, primati e grandi soddisfazioni. L'ultimo prestigioso traguardo porta la firma delle sue giovani promesse: le atlete Chiara Fialà e Ilaria Primavera sono state ufficialmente convocate nella Rappresentativa Regionale di Karate della Fijlkam Calabria per la specialità Kumite Femminile.

Cresciute sotto la guida tecnica dei Maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera, le due portacolori vibonesi vestiranno i colori della propria regione ai prossimi Campionati Italiani a Rappresentative Regionali, in programma il 31 ottobre e 1° novembre 2026 ad Aversa. L'evento tricolore rappresenta una delle vetrine più importanti e competitive del karate giovanile Fijlkam, mettendo a confronto i migliori talenti d'Italia.

La soddisfazione dei tecnici

Enorme l'entusiasmo dei tecnici per questo prestigioso riconoscimento: «Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi per la convocazione di Chiara e Ilaria. È il frutto di un percorso serio, di allenamenti quotidiani e di una grande passione. Vedere due nostre atlete rappresentare la Calabria al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali è un motivo di orgoglio per tutta la società e per il movimento vibonese».