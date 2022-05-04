Diversi atleti hanno portato a casa medaglie d’oro, di bronzo e di argento per la categoria under 12 e under 15. Il presidente e maestro Roberto Bucca: «Orgogliosi della strada che hanno intrapreso i ragazzi»

Il Primo Maggio è stato un giorno "di lavoro" per l'Asd scuola Marziale Vibonese. La società era infatti presente a Gossolengo con il kendo della confederazione italiana "Kendo", dove diversi atleti, allenati dal presidente e maestro Roberto Bucca, hanno portato a casa una medaglia d'oro (Mattia di Mauro) ed una di bronzo (Gabriele Famà) per la categoria Under 12, mentre una medaglia d'argento (Mattia Cespites) ed una di bronzo (Gianpaolo Paonni) nella categoria Under 15. A Catanzaro i piccoli judoka, allenati dal tecnico Raffaella Cannatelli, hanno conquistato ben quattro medaglie d'oro, tre d'argento e tre di bronzo al 1° Trofeo Catanzaro organizzato dal Csen. Sempre a Catanzaro, Karol Bentivoglio, e allenata dal Tecnico Ivan Manno, è campionessa regionale di Judo juniores ed il 15 Maggio gareggerà al Palapellicole di Ostia (Rm) per le finali nazionali (categoria 57 kg di Judo Fijlkam). A Corigliano-Rossano il tecnico Giovanni Mauro ha portato i suoi allievi a conquistare un oro e sette bronzi nel Taekwondo al trofeo interregionale della Fita Calabria.

«Portare in una giornata di festa così tanti allievi in giro per l’Italia e tornare con tanti risultati positivi – riferisce il presidente Roberto Bucca – è la più grande soddisfazione per noi. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e della strada che hanno intrapreso nelle arti marziali, encomiabile il loro spirito di abnegazione e la tenacia dimostrata». Il referente afferma poi che ci sono altri progetti in mente: «Stiamo organizzando due grandi eventi a Vibo Valentia: il 22 maggio si terrà la “Sakura Cup” di judo ed il 19 Giugno il trofeo “Open” di kendo, entrambi al Palavalentia».