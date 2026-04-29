La Fenix Sport Academy non è solo realtà solida che colleziona vittorie anche a livello internazionale, ma punto di riferimento ed epicentro di eventi di spicco nel settore del kickboxing. Lo scorso 25 e 26 aprile, infatti, proprio nella palestra della Fenix si è svolto un workshop regionale di Kickboxing di altissimo livello, organizzato dal Maestro Paolo Lo Preiato.

Lo Preiato, soddisfazione e orgoglio

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria dei pluricampioni mondiali Federkombat Gianmarco Moschin e Riccardo Albanese, che hanno condiviso la loro esperienza e il loro approccio innovativo con atleti provenienti da diverse società calabresi. Di grande rilievo la partecipazione che è stata alquanto ampia, segno evidente di quanto la passione per questo sport sia radicata e capace di superare ogni ostacolo.

Grande soddisfazione da parte dello stesso coach Lo Preiato: «A nome di tutta la palestra, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i genitori e alle società sportive partecipanti, che con la loro presenza e collaborazione hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento. Il loro supporto rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di crescita degli atleti e nella diffusione dei valori dello sport sul territorio. L’obiettivo della Fenix Sport Academy è stato quello di aprire una visione più ampia a tutta la Calabria, offrendo alle nuove generazioni, in particolare alla Generazione Z, la possibilità di esprimersi liberamente attraverso modelli tecnici moderni e vincenti. La presenza di due tecnici veneti, pluricampioni a livello nazionale, europeo e mondiale, ha rappresentato un’occasione unica per stimolare nei ragazzi nuove motivazioni e consapevolezze».

Protagonisti i più piccoli

Il workshop ha posto l’attenzione sull’evoluzione della Kickboxing nel panorama nazionale, analizzando i nuovi stili emergenti e approfondendo strategie e approcci al match sempre più efficaci. La scelta della Fenix di affidarsi a figure che hanno dimostrato sul campo il valore di queste metodologie si è rivelata vincente.

Particolarmente significativa anche la seconda giornata, dedicata ai più giovani: bambini tra gli 8 e gli 11 anni hanno partecipato con entusiasmo, affrontando con determinazione un’esperienza formativa impegnativa ma altamente motivante. La Fenix Sport Academy si conferma così un punto di riferimento per la crescita della Kickboxing in Calabria, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e ai prossimi obiettivi agonistici: i Campionati Italiani, in programma a maggio, dove gli atleti cercheranno di mettere in pratica quanto appreso.