La Fenix Sport Academy di Vibo è sempre più internazionale. Ormai realtà sportiva consolidata nel territorio vibonese, la palestra di Kickboxing non solo forma talenti ma li valorizza anche fuori dei confini nazionali.

Soddisfazioni europee

L'ultimo traguardo, a tal proposito, è stato raggiunto ad Atene in occasione della Athens Challenge European Cup e Athens Challenge Open Cup. Il team vibonese infatti è volato in Grecia per difendere i propri colori in una delle competizioni europee più ambite, valide per il ranking nazionale e per le convocazioni in Nazionale. Le aspettative per la Fenix e i suoi atleti erano certamente alte, ma i risultati hanno di gran lunga superato ogni più rosea attesa: sui tredici atleti in gara, ben sei infatti sono saliti sul podio.

Per quel che riguarda la Athens Challenge Open Cup - Categorie intermedie (cinture verdi) ecco quattro ori europei e a conquistarli sono stati: Vittorio Baldo, Iside Tassone, Stefania Zinnà e Roberta Valente. Quanto alle Athens Challenge European Cup invece ecco l'argento per il vice-campione europeo Luigi Meddis e il bronzo per Domenico Romano.

Le medaglie

Vittorio Baldo (Seniores -70 kg classe intermedi, cintura verde) è stato il mental coach dell’intera squadra, trascinando tutti verso un atteggiamento da grandi combattenti dimostrando come l’atteggiamento mentale può avere la meglio su un atleta anche tecnicamente più forte. Baldo ha conquistato il primo oro del Team Fenix. Quanto a Iside ⁠Tassone (Old Cadet -55kg cinture Verdi intermedi), dopo una prima fase di ansia, l'intervento di coach Lo Preiato è riuscito a spronarla e a farla ripartire. Da lì recupera il match in corso e vincendo i successivi con netta superiorità. Stefania ⁠Zinnà (Juniores 60+ cintura verde intermedi) si è scontrata con atlete più alte e più pesanti di circa 10/15kg. Entra determinata già al primo match sapendo chiaramente cosa vuole e imponendosi con forza e caparbietà. Roberta ⁠Valente (Juniores -50kg cintura verde intermedi) conquista la quarta coppa d’oro vinta dal Team e la raggiunge con un atteggiamento caratteriale eccellente.

Domenico ⁠Romano (juniores -94 kg BMN) rientra dopo due anni di fermo e dopo tante peripezie dimostra di valere sul campo così come quando ha dovuto interrompere, conquistando la medaglia di bronzo. ⁠Luigi Meddis (juniores -79kg BMN) è Vice Campione alla Coppa Europa di Atene. Si impone su atleti delle diverse nazionalità, dimostra netta superiorità ma cede per ancora inesperienza solo in finale. Considerate che Meddis è passato cintura Blu prima del suo “tempo” ma la scelta ci ha dato ragione. Luigi perde di poco in finale ma con un atleta della Nazionale Greca. Luigi è atleta di Club e perdere in finale contro un atleta della Nazionale di pochi punti è motivo di orgoglio per il coach. Luigi disputa 3 match uno più bello dell’altro.

Non arrivano le medaglie, ma rimangono comunque le prestazioni di Michele Lo Bianco, Samuel ⁠Mazzoni, Giuseppe ⁠Ventrice, Alessandro ⁠Gurzì, Louis ⁠Carus, Giuseppe Camillo, Simone ⁠Morgese.

La soddisfazione di Lo Preiato

Comprensibile la soddisfazione del coach Paolo Lo Preiato: «Dato l’impegno e la determinazione che i miei ragazzi hanno giorno dopo giorno in palestra non posso che essere soddisfatto. Vivono in un sacrificio continuo situazioni di diete e di difficoltà negli allenamenti, vivono crolli emotivi e momenti di difficoltà nel conciliare studio ed impegni importanti negli allenamenti. Spesso da coach ho delle pretese inevitabilmente impegnative ma davanti a tali risultati devo dire che alla fine sono stati grandi, sono davvero fiero perché hanno saputo dimostrare quanto la Fenix sia dedita all’alto livello e alla crescita costante sotto ogni aspetto. Il nostro essere umili, determinati e costanti ha saputo ripagare nel successo che abbiamo ottenuto. Non ho parole per descrivere le mie emozioni. Si tratta di una coppa Europea, una tra le più ambite. Io posso solo aggiungere che mi farò a pezzi per cercare di portarli sempre più in alto e per portarli a conquistare sempre più titoli. Sono solo sei anni che la Fenix vive l’agonismo nella Kickboxing, e in soli sei anni abbiamo realizzato l'impossibile».