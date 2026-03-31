A valutare le esibizioni è stata una giuria di altissimo livello, con nomi di rilievo del panorama coreutico nazionale come Anbeta Toromani e il coreografo Michele Oliva

Si è concluso un mese intenso e straordinario per la Fm Dance Academy di Limbadi, protagonista sui prestigiosi palcoscenici del Palasport di Lamezia Terme e del Teatro Politeama di Catanzaro. Le competizioni organizzate dal Centro sportivo educativo nazionale (Csen), tra cui il “New Hollywood Dance - XVIII Trofeo”, hanno riunito centinaia di atleti da tutta la Calabria, trasformando questi luoghi in veri e propri spazi di espressione artistica e confronto sportivo.

La scuola ha partecipato con diverse discipline - latin synchro, contemporaneo, danza aerea e modern - dimostrando una preparazione trasversale e una forte identità artistica. A valutare le esibizioni è stata una giuria di altissimo livello, con nomi di rilievo del panorama coreutico nazionale come Anbeta Toromani e il coreografo Michele Oliva.

Gli allievi della Fm Dance Academy hanno affrontato il palco con tecnica, determinazione e intensità emotiva, conquistando il favore della giuria e ottenendo risultati di grande rilievo. Il bottino è significativo: numerosi trofei e piazzamenti sul podio nelle diverse categorie, con diversi atleti che hanno conquistato l’accesso alle competizioni nazionali.

Un risultato che non è solo sportivo, ma racconta un percorso fatto di sacrificio, crescita e visione educativa. Dietro ogni coppa, infatti, c’è un lavoro quotidiano che coinvolge ballerini, insegnanti e famiglie, in un ambiente che promuove non solo la tecnica, ma anche valori fondamentali come disciplina, collaborazione e fiducia in sé stessi.

A sottolinearlo è la direttrice, Francesca Marturano: «Queste esperienze sono preziose per i nostri allievi, perché il confronto è sempre un’occasione di crescita, al di là dei risultati».

«Un plauso va a tutti i ballerini, agli insegnanti e allo staff che, con dedizione e sacrificio, hanno reso possibile questo risultato, portando in alto il nome della scuola nel panorama della danza regionale». La Fm Dance academy si conferma così una realtà capace di valorizzare il talento giovanile e contribuire attivamente alla crescita culturale e sociale del territorio.



