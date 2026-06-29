Non è davvero estate senza il classico torneo in piazza, una tradizione che a Soriano Calabro unisce da sempre giovani e adulti sotto il segno dello sport e del divertimento. Quest'anno, però, l'evento sportivo per eccellenza dell'estate sorianese è pronto a rifarsi il look, importando un format che sta spopolando a livello globale: la "mini Kings League".

L'idea nasce dall'iniziativa di quattro giovani organizzatori locali ovvero Marco Mazzotta, Domenico Inzillo, Francesco Battaglia e Francesco Caglioti, decisi a trasformare il tradizionale torneo di minipalla 3 vs 3 in un vero e proprio show ricco di colpi di scena.

Regole rivoluzionarie

Entrano in gioco "carte speciali" e rigori presidenziali. Se la cornice rimarrà quella storica della piazza centrale e la formula manterrà l'anima del 3 vs 3 a campo ridotto, a cambiare radicalmente saranno le regole del gioco, ispirate direttamente al celebre torneo ideato da Gerard Piqué.

Ogni squadra (composta da un massimo di 5 giocatori) dovrà obbligatoriamente avere un Presidente. Il motivo? Sarà introdotto il "rigore presidenziale", un penalty che dovrà essere calciato tassativamente dal numero uno del club. Non solo: a partita in corso si potranno pescare e sfruttare delle "carte speciali" in grado di ribaltare i rapporti di forza in campo, come il gol che vale doppio, lo stop del cronometro, l'espulsione temporanea di un avversario o il prolungamento del match di qualche minuto.

Gironi, date e categorie per tutti

Il via ufficiale è fissato per il 13 luglio, con la finalissima prevista (ancora da confermare ufficialmente) per il 31 luglio. Il format prevede un tetto massimo di 16 formazioni iscritte, che verranno suddivise in tre gironi prima di dare il via alla fase a eliminazione diretta dai quarti di finale fino all'ultimo atto.

Un evento pensato per essere totalmente inclusivo, come dimostrano le quattro categorie previste e le relative quote d'iscrizione:

Categoria "Queens" (Junior femminile): quota di 10 euro a ragazza

Categoria "Rookies" (Junior maschile): quota di 50 euro a squadra.

Categoria "Elite" (Allievi maschile 11-15 anni): quota di 80 euro a squadra.

Categoria "Kings" (Senior): quota di 150 euro a squadra.

Le parole degli organizzatori

L'attesa della comunità è già altissima e l'obiettivo degli organizzatori va ben oltre l'aspetto puramente competitivo: «Volevamo portare una novità assoluta per allietare e rendere più divertente e propositiva l'estate nel nostro paese – spiegano i quattro promotori –. Contiamo di raccogliere un ottimo seguito, considerando il grande amore per il calcio che caratterizza il nostro territorio. Questo è un evento capace di unire in piazza anche chi non è un appassionato di pallone, generando vera aggregazione sociale».

I motori sono caldi, le regole sono pronte a essere applicate: a Soriano Calabro l'estate si gioca a colpi di carte speciali.