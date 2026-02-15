Gli avversari che non perdevano da tre mesi. Mister Vangeli: «Sono contento per i ragazzi perché ci hanno sempre creduto. Siamo usciti da un periodo difficile»

Il colpaccio della diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria lo fa certamente la Stella Mileto che, nell'anticipo del sabato, batte la capolista Real Montepaone. Una vittoria che infonde non solo morale alla squadra, che rimane a ridosso dei play off, ma conferma la buona gestione collettiva nonostante alcuni cambiamenti nel corso del mercato invernale. Il tutto si traduce nel successo contro una squadra, il Real Montepaone, che non perdeva da tre mesi.

La partita

I sentori dell'impresa si percepiscono sin dai primi minuti, con i biancorossi subito propositivi e, di fatti, trovano anche il vantaggio al quarto d'ora con Andrade. La capolista non riesce a ingranare e, alla mezz'ora, la formazione di mister Vangeli spreca la ghiottissima occasione del raddoppio con Matteo Spina che fallisce un calcio di rigore. Un errore che nella testa degli avversari infonde fiducia e, di fatti, pochi minuti dopo arriva il pareggio con il solito bomber Giglio.

Pareggio a parte, la sfida è stata ben gestita dai padroni di casa e con lo stesso Matteo Spina che si fa perdonare l'errore dal dischetto, siglando il definitivo 2-1 con un gran gol al volo e sotto l'incrocio dei pali. Da lì partita in discesa per gli uomini di mister vangeli. Nella ripresa monologo biancorosso con almeno sei o sette palle gol non sfruttate dai vari Andrade, Loiacono e dai fratelli Spina. Il Real Montepaone cade dopo tre mesi e undici risultati utili consecutivi (ultima sconfitta lo scorso 9 novembre con la Seles).

Le parole di mister Vangeli

La soddisfazione di mister Vangeli: «Sono contento perché sicuramente stiamo superando il momento più brutto della stagione dove, per sei o sette partite, non riuscivamo a venirne fuori. Abbiamo sempre lavorato con grande impegno, pensando che non siamo inferiori a nessuno, tantomeno dei primi cinque della classifica. Voglio però soprattutto ringraziare i ragazzi che non hanno mollato mai e ci hanno sempre creduto».

La formazione della Stella Mileto

Galletta; Valente, Mazza, Michienzi, Sette; Fortuna, Artusa, Andrade; Loiacono, Spina M. Spina D. A disp.: Pauroso, Dipietra, Serra, Belgada, Toscano, Di Renzo A., Di Renzo F. All. Vangeli