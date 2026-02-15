La Tonno Callipo raggiunge quota 14 vittorie in campionato, sbancando la palestra di Arzano al tie-break, continuando però nel trend sofferto delle ultime gare. Alla fine i due punti ottenuti contro le campane, terz’ultime in classifica, non bastano a tenere lontane le corregionali di Oplonti che, vincendo 3-0 il loro match, agganciano la Tonno Callipo al primo posto con 41 punti. In casa-Tonno Callipo quattro atlete in doppia cifra: ad iniziare da Botarelli con 21 punti di cui 2 ace; quindi Grigolo con 15, di cui ben 4 muri, gli stessi di Civitico, che in totale ha totalizzato 10 punti; per chiudere con Rizzo a quota 13 di cui 2 muri.

La partita

In una struttura che presenta più di qualche limite oltreché fredda, Scacchetti e compagne hanno vinto agevolmente il primo set, conducendo sempre in vantaggio (6-3, 11-6, 16-11, 21-16), non lasciando affatto presagire le difficoltà palesate poi nei successivi due set. Qui le campane trascinate dai due martelli davvero indemoniati, la best scorer Putignano con 24 punti, e Jazmin con 18 (il doppio dell’andata), di cui 4 ace e 3 muri, hanno capovolto l’esito del match imponendosi vittoriosamente (2-1). E dire che comunque il secondo set era stato equilibrato, almeno fino al 13-13, con le due squadre che hanno viaggiato punto a punto. Da lì in poi Arzano acquisiva qualche lunghezza di vantaggio (18-16), ma la Tonno Callipo riequilibrava le sorti sul 20-20. Qui l’apparente crollo giallorosso, con le campane che si portano addirittura sul 24-21. Ma ecco la grande reazione di Botarelli e compagne che annullano ben tre set-point, pareggiando 24-24. E però alla quarta palla del set per le campane, ecco l’affondo che vale il 26-24 e la parità dei set.

Nel terzo gioco il clichè dopo la parità 13-13, stavolta è Vibo a condurre nel punteggio , arrivando a gestire sempre 2-3 punti di vantaggio (15-17, 16-19). Ma Arzano non molla e pareggia sul 21-21, bissando il finale del set precedente, ovvero portandosi avanti sul 24-21. E stavolta però non c’è la rimonta di Vibo, che si arrende subito concedendo il 25-21 alle avversarie, passate così a condurre due set ad uno.

Nel quarto parziale è un’altra Tonno Callipo: sempre in vantaggio la squadra di coach Saja (8-4, 13-11, 17-14) dimostra di essere tornata quella del primo set. Solo nel finale Arzano si avvicina due volte a -1 (20-21 e 22-23), ma Vibo non si fa sorprendere e vince 25-22. Si arriva così al tie-break e le giallorosse sono più lucide, nonostante la buona partenza di Arzano (4-2). Da lì in poi le giallorosse non concedono nulla alle campane, accumulando cospicui vantaggi: in primis 8-4 al cambio campo, quindi allungando (11-6) fino al 15-7 finale.

Vittoria dunque e cosa sta succedendo in casa Tonno Callipo lo spiega coach Saja, sorpreso anche lui da questo periodo della sua squadra.

L’intervista

«Ieri – inizia il tecnico della Tonno Callipo, Saja - abbiamo fatto troppa fatica nella parte centrale della partita. Dopo un buon primo set in cui il livello della nostra battuta e contrattacco ci ha permesso di condurre il parziale praticamente dall’inizio, nel secondo set invece abbiamo faticato di più a finalizzare l’attacco. Le atlete di Arzano, che sono giovani, si sono esaltate in difesa e rendendosi più pericolose in battuta e contrattacco. Noi ci siamo irrigiditi perdendo lucidità e permettendo loro di girare l’inerzia del secondo e terzo set. Nel quarto parziale siamo riusciti, con qualche giocata coraggiosa, a ristabilire la parità venendo fuori da una situazione in cui all’avversario riusciva quasi tutto. Era quello che serviva per noi, perché al rientro in campo nel quinto abbiamo creato quasi subito un break che, gradualmente, si è ampliato fino a portarci alla vittoria. É un periodo strano – ammette coach Saja - in cui stiamo lavorando bene in settimana ma solo a tratti riusciamo a mantenere questa qualità in partita. Ieri per esempio il primo set lo abbiamo aggredito come poche altre volte era successo. Dobbiamo continuare ad avere fiducia nel lavoro, ci servirà per ritrovare quella consistenza che ci permette di affrontare anche i momenti di difficoltà che questo campionato continuerà – conclude coach Saja - a metterci davanti fino all’ultima giornata».

LU.VO. Barattoli Arzano – Tonno Callipo 2-3

(21-25, 26-24, 25-21, 22-25, 7-15)

Arzano: Silvestro 2, Putignano 24, Jazmin 18, Russo 8, Dello Iacono 7, Quarto (L 71% pos, 34% prf), Russo 12, Di Domenico 1, Rulli 9, Buonanno. Ne: Pennino (L), Montuori, D’Angiolella, Angelini. All. Giacobelli.

Tonno Callipo: Scacchetti 4, Botarelli 21, Civitico 10, Rizzo 13, Grigolo 15, Pomili 4, Massara 2, Besteghi, Cammisa 6. Ne: Natalizia (L), Scarabottini, Vinci, Massara. All. Saja

ARBITRI: Sabrina Grasso e Aurora Pagliocca.

NOTE: durata set 23’, 31’, 29’, 28’, 15’ per un totale di due ore e 6’. Arzano: ace 7, bs 15, muri 7, errori 11; Arzano: ace 2, bs 8, muri 1, errori 23. Attacco 43%-28%; ricezione 44%-35%.