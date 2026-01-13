L'annuncio poche ore dopo la risoluzione consensuale con l’ormai ex tecnico. L'ex allenatore della Primavera del Trapani ha guidato diverse squadre dilettantistiche siciliane prima delle esperienze in Serie C come vice allenatore e nei campionati giovanili

Sono ore concitate in casa Vibonese, soprattutto dopo la sconfitta di domenica contro l'Enna che ha portato, nella giornata di lunedì, alla rescissione consensuale con il tecnico Raffaele Esposito. Subito dopo l'annuncio si erano già fatti i primi nomi, e di fatti ecco l'ufficialità.

Il nuovo tecnico

Era nell'aria ormai da diverse ore e, adesso, è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Antonello Capodicasa è il nuovo allenatore della Vibonese. A lui il compito di traghettare il club fino al termine di questo travagliato campionato di Serie D (girone I) dove i rossoblù vedono ora anche lo spettro dei play out. Un bagaglio di esperienza trentennale per il nuovo tecnico: dopo oltre dieci anni nel settore giovanile del Palermo, ha guidato diverse realtà del calcio siciliano tra cui Favara, Orlandina, Akragas, Nissa, Licata e Alcamo, conquistando due promozioni dirette in Serie D e la vittoria della Coppa Italia Nazionale Dilettanti.

La carriera

Nella stagione 2023/24 ha allenato la Primavera della Gelbison, mentre nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Roberto Boscaglia sulle panchine di Ancona e Latina in Serie C, accumulando preziosa esperienza nei professionisti. A inizio di questa stagione la firma per la Primavera del Trapani. Ad affiancare mister Capodicasa, in qualità di match analyst, sarà Ivan Cosimini, reduce dall’esperienza alla Messana in Eccellenza.

La presentazione ufficiale di Mister Capodicasa e Cosimini alla stampa e ai tifosi si terrà sabato alle ore 12 allo stadio “Luigi Razza”, al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Reggio Calabria