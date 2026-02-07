La Vibonese torna allo stadio Luigi Razza in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e lo fa con l'impellenza di tornare alla vittoria dopo la caduta di settimana scorsa, in casa del Castrum Favara. Adesso, con l'inizio della fase più delicata della stagione, i punti si fanno più pesanti e preziosi e soprattutto quelli casalinghi bisogna farli propri.

Qui Vibonese

In casa rossoblù è stata un'altra settimana di cambiamenti, soprattutto a livello di organico con alcune operazioni di mercato che hanno visto gli addii di Bonotto e Marafini e l'innesto del giovane cubano Catasus. A parte questo, mister Capodicasa ha avuto modo di lavorare sullo scivolone in terra siciliana e ad archiviare la sconfitta, ripartendo però dall'atteggiamento che è stato complessivamente positivo. Trovare la seconda vittoria interna consecutiva sarebbe di vitale importanza non solo per il morale, ma anche per creare quella continuità tra le mura amiche che adesso serve, perché il Luigi Razza deve trasformarsi in un vero e proprio fortino.

Qui Nissa

A Vibo Valentia arriverà dunque una Nissa in piena corsa per la vetta e attualmente al quinto posto ma a sole tre lunghezze dal vertice. Buon momento per i siciliani che hanno perso solamente una volta (contro la Reggina) nelle ultime otto uscite ufficiali. Inoltre, tre risultati utili consecutivi e zero gol subiti negli ultimi 270 minuti. Una squadra inoltre alquanto insidiosa in trasferta, come testimoniano i sedici gol fatti lontano da casa e che la rendono la quarta più prolifica (meglio hanno fatto Savoia, Atl. Palermo e Igea Virtus). Con l'arrivo di mister Di Gaetano, inoltre, la squadra sembra aver cambiato passo e lo dicono i numeri: in otto partite registrate quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta per una media di 1,9 punti a partita Ancora più rilevante, invece, è il dato che vede Terranova (ex di turno) e compagni con il secondo rendimento più alto in trasferta con venti punti in cascina e con una classifica esterna che la vedrebbe al secondo posto, sotto solamente alla Reggina.

I precedenti recenti

I due precedenti della scorsa stagione pendono complessivamente a favore della Vibonese poiché, alla prima giornata del campionato scorso, i rossoblù pareggiarono in terra sicula per 1-1 mentre, nel ritorno, al Luigi Razza finì con un fragoroso 4-0.