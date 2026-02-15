I rossoblù affondano in terra siciliana, soccombendo già nel primo tempo. La compagine di mister Capodicasa ora è davvero a rischio retrocessione
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Un’agonia incessante per la Vibonese, che affonda in terra siciliana dopo una gara che mostra una squadra certamente volenterosa ma, allo stesso tempo, allo sbando e influenzata dalle vicende societarie. Fatto sta che il Milazzo la chiude già nel primo tempo, portandosi sul 3-0, e per la Vibonese le sabbie mobili dei play-out si fanno sempre più minacciose.
La partita
Passano solamente sette minuti e, nonostante un buon approccio della Vibonese, il Milazzo trova subito il vantaggio grazie alla rete di Runza. I rossoblù però non si scompongono e vanno vicini al pareggio con Coulibaly che libera il tiro e con la conclusione deviata all'ultimo istante da Dama. Ci prova anche Catasus ma il portiere locale, Mileto, blocca a terra. Ci prova nuovamente la compagine di casa prima all'undicesimo con Curiale che, dopo una bella intesa con Galesio, impegna Marano e dopo al diciassettesimo con Pipitone che si coordina bene e va vicinissimo al raddoppio ma Marano si allunga e sventa ogni pericolo. Le sortite siciliane sono solo questione di tempo per l'affondo e di fatti nel giro di sette minuti (tra il 29' pt e il 36' pt) i locali trovano prima il raddoppio con Cassaro che svetta di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi con Galesio che sempre su calcio piazzato firma il tris.
Una Vibonese che soffre terribilmente i calci piazzati degli avversari ma, soprattutto, balla fortemente dietro e l'ennesima dimostrazione è data dall'incursione di Currò al quarantesimo, che va vicinissimo al clamoroso 4-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa è solo ordinaria gestione per la squadra di casa e Vibonese che è l’ombra di sé stessa, come testimonia il colpo di grazia di La Spada nei minuti di recupero.
Il tabellino
MILAZZO: Mileto; Cassaro, Franchina, Runza (29’ st Sardo), Dama; Currò (29’ st Giubbrone), Corso (11' st Giunta), Moschella (40’ st Chiappetta), Pipitone; Galesio, Curiale (18' st La Spada). A disp.: Quartarone, Silvestri, Salvo, Greco M.. All. Catalano
VIBONESE: Marano; Sportolaro, Brunetti, Caiazza, Keita; Di Gilio, Balla, Catasus, Carnevale; Galita, Coulibaly. A disp.: Del Bello, Marrale, De Salvo, Santoro, loza, Marchetti, Azzara, Marramao, Dick. All. Capodicasa
ARBITRO: Simone Gambin di Udine (assistenti Simone Covolan di Conegliano e Simone Pretto di Vicenza)
MARCATORI: 7' pt Runza (M), 29' pt Cassaro (M), 36' pt Galesio (M), 48’ st La Spada (M)
NOTE: Ammoniti: Currò (M), Corso (M), Brunetti (V)