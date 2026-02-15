Un’agonia incessante per la Vibonese, che affonda in terra siciliana dopo una gara che mostra una squadra certamente volenterosa ma, allo stesso tempo, allo sbando e influenzata dalle vicende societarie. Fatto sta che il Milazzo la chiude già nel primo tempo, portandosi sul 3-0, e per la Vibonese le sabbie mobili dei play-out si fanno sempre più minacciose.

La partita

Passano solamente sette minuti e, nonostante un buon approccio della Vibonese, il Milazzo trova subito il vantaggio grazie alla rete di Runza. I rossoblù però non si scompongono e vanno vicini al pareggio con Coulibaly che libera il tiro e con la conclusione deviata all'ultimo istante da Dama. Ci prova anche Catasus ma il portiere locale, Mileto, blocca a terra. Ci prova nuovamente la compagine di casa prima all'undicesimo con Curiale che, dopo una bella intesa con Galesio, impegna Marano e dopo al diciassettesimo con Pipitone che si coordina bene e va vicinissimo al raddoppio ma Marano si allunga e sventa ogni pericolo. Le sortite siciliane sono solo questione di tempo per l'affondo e di fatti nel giro di sette minuti (tra il 29' pt e il 36' pt) i locali trovano prima il raddoppio con Cassaro che svetta di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi con Galesio che sempre su calcio piazzato firma il tris.

Una Vibonese che soffre terribilmente i calci piazzati degli avversari ma, soprattutto, balla fortemente dietro e l'ennesima dimostrazione è data dall'incursione di Currò al quarantesimo, che va vicinissimo al clamoroso 4-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa è solo ordinaria gestione per la squadra di casa e Vibonese che è l’ombra di sé stessa, come testimonia il colpo di grazia di La Spada nei minuti di recupero.

Il tabellino

MILAZZO: Mileto; Cassaro, Franchina, Runza (29’ st Sardo), Dama; Currò (29’ st Giubbrone), Corso (11' st Giunta), Moschella (40’ st Chiappetta), Pipitone; Galesio, Curiale (18' st La Spada). A disp.: Quartarone, Silvestri, Salvo, Greco M.. All. Catalano

VIBONESE: Marano; Sportolaro, Brunetti, Caiazza, Keita; Di Gilio, Balla, Catasus, Carnevale; Galita, Coulibaly. A disp.: Del Bello, Marrale, De Salvo, Santoro, loza, Marchetti, Azzara, Marramao, Dick. All. Capodicasa

ARBITRO: Simone Gambin di Udine (assistenti Simone Covolan di Conegliano e Simone Pretto di Vicenza)

MARCATORI: 7' pt Runza (M), 29' pt Cassaro (M), 36' pt Galesio (M), 48’ st La Spada (M)

NOTE: Ammoniti: Currò (M), Corso (M), Brunetti (V)