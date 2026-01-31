All'orizzonte c'è la ventiduesima giornata del campionato di Serie D (girone I) per la Vibonese che sembra essersi messa alla spalle il periodo nero, ma è comunque ancora convalescente. La vittoria nel derby contro il Sambiase deve essere da svolta e, per non vanificarla, si deve vincere anche in casa del Castrum Favara, squadra che in classifica sembra in difficoltà ma non per questo deve essere sottovalutata.

Partire dall'atteggiamento

In vista della trasferta siciliana, nella conferenza stampa pre partita, si sono espressi il tecnico Antonello Capodicasa e il centrocampista Di Gilio. Ecco innanzitutto le parole del mister: «Ci aspetta una gara difficile, come del resto lo saranno tutte le partite del girone di ritorno dal momento che i punti diventano pesanti. Ho allenato il Castrum Favara per un anno e posso dire che ha una tifoseria molto calda e il loro campo è sempre stato un fortino. Diciamo che è una squadra che ha dato molto al calcio regionale, ma noi siamo pronti seppur consapevoli che troveremo un ambiente caldo».

Il successo contro il Sambiase deve essere il punto di partenza per un nuovo inizio: «I ragazzi sono consapevoli - continua il tecnico - che domenica scorsa ne sono usciti vincitori tutti insieme. All'interno dello spogliatoio ci siamo detti di non fare più passi indietro nell'atteggiamento, poi tutto il resto cercheremo di metterlo gradualmente. La cosa fondamentale però è l'atteggiamento. Contro il Castrum Favara cercheremo di opporre le armi di un collettivo che funziona».

Di Gilio: «Non è un campionato per fenomeni»

Chiare e concise invece le parole del centrocampista Di Gilio: «La vittoria contro il Sambiase è arrivata grazie allo spirito di gruppo, perché in queste categoria si deve ragionare solamente così. I fenomeni non esistono».