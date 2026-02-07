Ventitreesima giornata di Serie D (girone I) alle porte per la Vibonese che torna allo stadio Luigi Razza, davanti ai propri tifosi, per ospitare la Nissa con ambizioni di vetta. I rossoblù con l'intento di rialzarsi dalla sconfitta di settimana scorsa in casa del Castrum Favara.

Parla Capodicasa

Nella consueta conferenza stampa pre gara si è espresso il tecnico Antonello Capodicasa. Tante le questione, nelle ultime settimane, che hanno toccato la società rossoblù ma con il gruppo che si è saputo alienare e mettersi dentro la propria "bolla" concentrandosi solo sugli allenamenti e sulla gara del calendario. «Sono state tre settimane molto intense – ha detto Capodicasa - caratterizzate da chiacchiere e fatti che hanno creato un po' di scompiglio, ma devo dire che i ragazzi sono sempre rimasti concentrati sul campo e per questo gli faccio i complimenti pubblicamente. Abbiamo fatto quadrato e ci siamo chiusi a riccio lasciando fuori le polemiche, e devo dire che la strada è proprio questa che stiamo percorrendo con le orecchie tappate».

E ancora: «Tanto di cappello ai ragazzi perché non è semplice, vista la situazione attuale. In ogni caso ognuno, compreso me, sta portando avanti il proprio impegno e tutti i dipendenti del club stanno dando una mano, anche se a oggi mancano quelle figure dirigenziali da campo nel quotidiano».

Tornare a vincere

Dopo la vittoria nel derby contro il Sambiase è arrivata, una settimana fa, la sconfitta in casa del Castrum Favara. Adesso l'obiettivo è quello di ritrovare il successo, che sarebbe il secondo casalingo consecutivo: «Non solo in casa ma dobbiamo vincere anche in trasferta. Dopo la vittoria contro il Sambiase, nello scivolone contro il Castrum Favara il passo indietro è stato fatto solo nel punteggio ma non nella prestazione. A prescindere da alcuni episodi che ci hanno penalizzato nel risultato, la prova è stata positiva. Quanto alla gara contro la Nissa, sarà certamente dura ma dobbiamo fare del nostro meglio e non dare vantaggio a una squadra già di suo molto forte. Inoltre possiede giocatori di categoria superiore ma, a prescindere dal valore del singolo, conterà molto il collettivo e noi daremo il massimo proprio sotto questo aspetto».