Terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di fila per una Vibonese sempre più travolgente. Con il successo per 1-2 conquistato sul campo del Castrum Favara nell'undicesima giornata del girone I di Serie D, gli uomini di mister Marra hanno blindato il terzo posto in classifica, portandosi a due sole lunghezze dal duo di testa formato da Reggina e Sambiase.

Un momento magico che assume contorni ancora più interessanti in vista del prossimo turno, quando le due co-capoliste si affronteranno nello scontro diretto lasciando ai rossoblù una ghiotta occasione di accorciare ulteriormente il divario dal vertice.

Gli ospiti e i temi della puntata

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nella nuova puntata di "Pianeta Rossoblù", il format targato LaC TV e condotto da Vincenzo Primerano, in onda martedì 10 novembre alle ore 14:00 su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre).

Dall'analisi del prezioso blitz in terra siciliana alle proiezioni sulle dinamiche di alta classifica, la trasmissione offrirà un approfondimento completo grazie anche alla presenza di ospiti d'eccezione. In studio ci saranno infatti mister Danilo Fanello, artefice del miracolo salvezza della passata stagione, e il centrocampista della Vibonese Felix Ledesma, pronto a raccontare l'entusiasmo dello spogliatoio e il momento d'oro vissuto dalla squadra.