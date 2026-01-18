Non sembra conoscere ostacoli la compagine di mister Torrisi, che esulta per il risultato del derby. Per i rossoblù adesso i play out sono uno spettro reale e pauroso

Il match di rilievo della ventesima giornata del campionato di Serie D (girone I) era certamente il derby calabrese tra Reggina e Vibonese, in uno scontro che vedeva le due squadre con panoramiche (e problematiche) diverse. Alla fine lo scontro sorride alla lanciatissima compagine amaranto che infila la sua ottava vittoria consecutiva, mentre coincide con una sconfitta l'esordio sulla panchina rossoblù del nuovo tecnico Capodicasa e con la squadra che allunga a dodici partite l'astinenza dalla vittoria.

Il primo tempo

La Vibonese si presenta praticamente rinnovata nell'undici in campo rispetto alla prima metà di stagione, formazione ben collaudata invece quello di mister Torrisi.

Pronti via e la compagine ospite dà subito l'impressione di poter essere pericolosa, visto che dopo solamente due minuti va vicino al gol con Brunetti che però tocca troppo lentamente il pallone davanti a Lagonigro.



La Reggina si fa subito perdonare la precedente distrazione e, al settimo minuto, trova il gol del vantaggio con Edera che capitalizza al meglio di testa un cross dalle corsie laterali. I ragazzi di Capodicasa cercano comunque di reagire nei minuti seguenti, creando anche qualche buona occasione, ma quando la Reggina riparte è devastante e difficilmente contenibile. Una buona parte di primo tempo dove gli ospiti davano l'impressione di essere in partita, prima di capitolare definitivamente proprio agli sgoccioli dell'intervallo, quando di fatti la Reggina chiude virtualmente la pratica.

Dopo un paio di clamorose occasioni da parte degli ospiti, di cui una ancora con Brunetti che di testa non la mette dentro davanti a Lagonigro, i padroni di casa trovano prima il raddoppio con Mungo che, al 42' pt, capitalizza una verticalizzazione di Edera verso il centro della difesa, e poi addirittura il tris a firma di Ferraro dopo una bella azione personale.

Il secondo tempo

La ripresa è solo un'agonia che accompagna fino al fischio finale la Vibonese, con partita giocata prevalentemente a centrocampo e in piena gestione amaranto. La formazione rossoblù non vince da due mesi e mezzo e adesso i play out sono uno spettro reale e pauroso.

Il tabellino

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole R. (27' st Lanzillotta), Girasole D., Distratto; Salandria, Fofana, Edera; Mungo (27' st Bevilacqua), Di Grazia (10' st Sartore), Ferraro. A disp.: Summa, Adejo, Bevilacqua, Ragusa, Lanzillotta, Laaribi, Guida, Macrì. All. Torrisi

VIBONESE: Del Bello; Keita, Caiazza, Brunetti, Montenet; Di Gilio, De Salvo, Dick; Sasanelli, Balla, Coulibaly. A disp.: Marano, Bonotto, Loza, Marafini, Santoro, Sportolaro, Carnevale, Marrale, Azzara, Ciprio, Galita. All. Capodicasa

ARBITRO: Marco Tavassi di Tivoli (assistenti Nicola Giancristofaro di Lanciano e Gianmarco Amato di Aprilia)

MARCATORI: 7' pt Edera, 42' pt Mungo, 45' pt Ferraro

NOTE: Spettatori 4.470 di cui 7 ospiti