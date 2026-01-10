Mancava il colpo dell'Epifania per mettere un tassello in più all'organico e cercare di mettersi alle spalle questo periodo cupo che vede la Vibonese con una sola vittoria all'attivo nelle ultime dieci uscite del campionato di Serie D (girone I).

Nuovo innesto

La rosa rossoblù, dunque, sarà leggermente diversa da quella vista nel girone di andata soprattutto nei nomi degli interpreti. L'ultimo, in ordine di tempo, si chiama Domenico Brunetti. Si tratta di un centrale difensivo di grande esperienza e solidità che porta, al reparto arretrato, fisicità, personalità e leadership.

Classe 1995, il difensore vanta un curriculum di oltre 210 presenze tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce e del Chievo Verona, con cui ha esordito nel 2013/14, ha poi militato in numerose piazze importanti tra cui Martina, Reggina, Roccella, Cassino, Palmese, Lavello, Avezzano, Licata, Città di Castello e Follonica Gavorrano. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Taranto, prima della recente risoluzione consensuale. Alto 195 cm, il trentenne è un difensore centrale imponente e affidabile, dotato di grande senso della posizione e capacità di lettura del gioco. Un profilo di esperienza e carisma per la difesa rossoblù. Possibile il suo esordio nel match casalingo di domani, contro l'Enna.