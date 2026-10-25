Dopo lo shock iniziale firmato dall'ex Golfo, i rossoblù di mister Marra prendono il dominio del gioco e calano il tris con Piriz, Leonori e Bertolo. Sesto risultato utile e tre punti fondamentali per rimanere ai vertici
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La Vibonese doveva evitare la "buccia di banana" nella trasferta contro il Ragusa, valida per la nona giornata del campionato di Serie D (Girone I), e ha risposto presente. Dopo il pari-beffa della scorsa settimana contro il Gela, la squadra di mister Sasà Marra ritrova i tre punti dopo due turni di astinenza e allunga la striscia positiva a sei risultati utili consecutivi. Notte fonda invece per il Ragusa, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.
Avvio shock, poi la rimonta
Eppure l'avvio di gara aveva fatto tremare i calabresi: dopo appena due minuti, i padroni di casa si portano in vantaggio grazie al gol dell'ex Francesco Golfo, lesto a cogliere di sorpresa la retroguardia rossoblù. La sberla iniziale, però, sveglia immediatamente la Vibonese. Passano soltanto sette minuti e al 9' arriva il pareggio: azione avvolgente sulla corsia di destra e palla a Sebastian Piriz, che dal limite dell'area fa partire un rasoterra velenoso sul secondo palo che non lascia scampo a Bonagura.
Trovato l'1-1, per il resto del primo tempo si assiste a un vero e proprio monologo della Vibonese. Al 11' Marsico ci prova di testa, mentre al 27' è ancora Piriz a sfiorare il raddoppio al termine di un bell'uno-due con Malafronte. Poco prima del riposo è Cess a rendersi pericoloso con un'incornata che sfila di un soffio a lato. Nonostante il totale dominio territoriale rossoblù, la prima frazione si chiude in parità.
Dominio assoluto nella ripresa e tris servito
Nella ripresa lo spartito non cambia: in campo c'è solo la formazione ospite, che in un quarto d'ora chiude definitivamente i conti.
All'8' st arriva il meritato sorpasso: Agustin Leonori recupera una gran palla a centrocampo, si invola palla al piede a campo aperto e dal limite trafigge il portiere avversario piazzando la sfera nell'angolino basso. Travolgente e ispiratissimo, lo stesso Leonori cinque minuti più tardi (13' st) pennella una punizione perfetta per la testa di Bertolo, che impatta con i tempi giusti e manda il pallone all'incrocio dei pali per il 3-1 definitivo.
Nel finale il Ragusa tenta una reazione d'orgoglio con una conclusione di Bianco che finisce ampiamente a lato, ma la gestione della partita da parte degli uomini di Marra è impeccabile fino al triplice fischio.
Le formazioni iniziali
RAGUSA: Bonagura; Accetta, Benassi, Esposito; Bianco, Guzzo, D'Innocenzo, Dini; Golfo, Capone, Palladino. A disp.: Esposito, D'Amore, Mesisca, Torres, Maltese, Cinnirella, Vita, Sinatra, Brugaletta. All. Bianco
VIBONESE: De Simone; Malafronte, Bertolo, D'Agata; Cess, Cerutti, Piriz, Leonori, Mirashi; Spanò, Marsico. A disp.: Sabella, Pisciotta, Valenza, Moises, Cosendey, Rioko, D'Onofrio, Varone, Barile. All. Marra
ARBITRO: Pietro Marinoni di Lodi (assistenti Flavius Costel di Castelfranco Veneto e Francesco Colucci di Padova)
MARCATORI: 2' pt Golfo (R), 9' pt Piriz (V), 8' st Leonori (V), 13' st Bertolo