La Vibonese vive un momento d'oro a trecentosessanta gradi. Se la prima squadra vola nei quartieri alti del girone I di Serie D, a soli due punti dalla vetta, il vivaio rossoblù non è da meno. A trascinare il settore giovanile è l'Under 17 Regionale, protagonista di un avvio di stagione devastante nel girone C: sei vittorie nelle prime sei giornate, 32 reti messe a segno e appena 3 subite.

Le parole di Cosentino

Un ruolino di marcia schiacciante, frutto di una programmazione partita da lontano, come spiega il tecnico Francesco Cosentino: «I numeri al momento dicono questo, ma bisogna ricordare che è un progetto partito ad aprile dello scorso anno. Avevamo deciso di affrontare il campionato provinciale Under 16 con i classe 2010 e 2011 per amalgamare il gruppo in prospettiva e per consentire alla Vibonese di accedere al campionato Élite U16, la soluzione ideale per non disperdere chi non era ancora pronto per l'Under 17. Questo gruppo rappresenta l'ossatura della rosa attuale, e un grande grazie va al presidente Rino Putrino, da sempre sensibile e vicino al calcio giovanile».

Squadra rampante e big match dominati

L'esperienza maturata sotto età nella scorsa stagione sta dando i suoi frutti. «Non mi aspettavo il punteggio pieno, ma ci speravo», ammette Cosentino. «Vedendo i ragazzi lavorare giorno dopo giorno ero consapevole di avere tra le mani una grande squadra».

A confermare la forza dei rossoblù sono stati gli scontri diretti vinti con autorità: due netti 4-1 contro il Sersale (secondo in classifica) e contro la Bulldog Vibo (quarta): «In entrambe le gare abbiamo meritato ampiamente. Contro il Sersale abbiamo sfoderato un primo tempo strepitoso. Con la Bulldog la prima frazione non è stata brillantissima, ma nella ripresa abbiamo macinato gioco e creato tantissimo: il passivo poteva essere persino più pesante se non fosse stato per una traversa e per le grandi parate del loro portiere Lopreiato».

Il nodo strutture: «Talenti ce ne sono, ma servono i campi»

Nonostante i successi sul campo, l'analisi di mister Cosentino si sposta poi su una criticità strutturale che penalizza l'intero movimento calcistico locale: la scarsità di impianti sportivi: «Il territorio vibonese soffre la carenza di strutture. Quest'anno diversi Comuni si sono dotati del fondo in sintetico, ma la richiesta di campi resta altissima e gli spazi sono troppo ridotti. Ogni settimana dobbiamo fare i salti mortali anche solo per allenarci, e in queste condizioni diventa difficile curare la crescita dei ragazzi. I talenti in provincia di Vibo ce ne sono eccome, ma vanno messi nelle condizioni di essere seguiti e valorizzati al meglio».