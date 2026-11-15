Estasi totale in casa Vibonese. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), la formazione rossoblù non solo centra il nono risultato utile consecutivo, ma conquista anche il secondo posto solitario in classifica, portandosi a sole due lunghezze dalla capolista Reggina. A favorire la scalata degli ipponici è stato il contemporaneo scontro diretto del "Granillo" tra gli amaranto e il Sambiase, sfruttato al meglio dagli uomini di mister Marra grazie al perentorio 4-0 rifilato al Modica allo stadio "Luigi Razza".

Un successo costruito con pazienza e concretizzato dopo il vantaggio siglato allo scadere della prima frazione da Piriz, preludio al dilagare nella ripresa con la firma di Castro e la doppietta del capocannoniere del girone, Agustin Marsico. Un'affermazione netta che suona come un messaggio chiaro al campionato, anche in chiave primato.

L'analisi del tecnico: «Bravi a non perdere la calma»

Nonostante il risultato rotondo, nel post-partita mister Marra analizza con lucidità le difficoltà incontrate nella prima metà di gara, sottolineando la maturità dei suoi ragazzi nel gestire i momenti del match: «Gli avversari sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi, anche perché eravamo troppo lenti nel girare la palla. Sono contento soprattutto per il primo tempo perché non abbiamo perso la calma, siamo stati lì a cercare di fare il nostro gioco e a trovare le posizioni giuste».

La svolta decisiva è arrivata dopo l'intervallo, quando l'aumento dei giri del motore rossoblù ha scardinato la retroguardia siciliana: «Abbiamo alzato il ritmo - spiega l'allenatore - loro hanno fatto un bel lavoro, ci raddoppiavano sempre, ma dopo l’intervallo abbiamo trovato una maggiore incisività, fino ai tre gol».

Piedi per terra e gestione Marsico

Il filotto di nove risultati utili e il secondo posto attuale non alterano però la bussola del tecnico, che rifiuta facili trionfalismi e rende merito al lavoro del club: «Noi viviamo alla giornata, non dimentichiamo il nostro percorso. È stata brava la società insieme al direttore a mettere tanti giocatori e darmi la possibilità di lavorare con un gruppo di qualità».

Una linea prudente per proteggere un gruppo che, sul campo, continua a convincere e divertire. Infine, Marra chiarisce il retroscena legato all'esclusione dall'undici titolare di Agustin Marsico, poi subentrato e subito decisivo con una doppietta: «Ha avuto un problema al flessore, questa settimana si è allenato a ritmo ridotto. Marsico lo preserviamo perché è un attaccante forte come gli altri, e poi è stata una partita abbastanza fisica».

Archiviata la pratica Modica, lo sguardo della Vibonese è già rivolto al prossimo, delicatissimo turno: all'orizzonte c'è infatti il big match esterno sul campo del Sambiase, un crocevia fondamentale in cui i rossoblù avranno l'occasione di tentare l'allungo diretto proprio sui lametini.