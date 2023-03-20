La competizione organizzata dalla TodoSport Vibo Valentia, si è disputata al Pala Borsellino di Vibo Valentia domenica pomeriggio

La Volley Girifalco si è aggiudicato il Torneo “ Grandi Vincitori” organizzato dalla TodoSport Vibo Valentia e che si è giocato al Pala Borsellino di Vibo Valentia, domenica pomeriggio. Ed è proprio il magistrato siciliano che ha dato il nome alla struttura sportiva vibonese la figura a cui è dedicato il torneo. Una vita dedicata alla lotta alla mafia, fino all’estremo sacrificio. E lo sport ha tra i suoi obiettivi anche quello di allontanare i giovani dalla possibilità di imbattersi in cattive strade.

Quella di domenica è stata una serata di sano sport e sana competizione tra società amiche che hanno fatto giocare le future promesse del volley femminile, facendole trascorrere un gran bel pomeriggio. Perfetta l’organizzazione, ma la Todosport, da anni ci ha abituato a tutto ciò e grande partecipazione di pubblico. [Continua in basso]

Infatti tantissima gente ha assiepato e colorato il palazzetto dello sport che ospita le gesta della squadra vibonese che milita in Serie C. Le squadre partecipanti erano oltre alla già citata Girifalco e le padrone di casa che hanno schierato due squadre, gli amici della provincia vibonese vale a dire la Lory Volley Pizzo, l’Asi Monterosso e Volley Club Nicotera.

Ecco la classifica finale. 1° posto Volley Girifalco, 2° Posto Todosport Royal, 3° posto ASi Monterosso, 4° Posto Volley Club Nicotera, 5° Posto Loryvolley Pizzo, 6° posto Todosport Arancio.

LEGGI ANCHE: Pallavolo giovanile, a Vibo un torneo nel nome del giudice Borsellino