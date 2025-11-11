La Vibonese torna dalla trasferta di Messina con un punto, allungando a tre giornate l'astinenza da vittorie ma con il rammarico di aver perso punti importanti. Dopo undici partite del campionato di Serie D (girone I), il club rossoblù è a quota sedici appena dietro la griglia play off.

A firmare il gol del pari contro il Messina è stato Soufiane Lagzir, il fantasista marocchino arrivato circa dieci giorni fa e che ha già inciso. Proprio il trentunenne si è espresso ai nostri microfoni, partendo proprio dall'ultimo impegno in terra siciliana: «In realtà abbiamo perso due punti dal momento che è stata una partita dominata sin dall'inizio, poi quando hanno trovato il vantaggio abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla e alla fine il pareggio è stato meritato. Sicuramente la Vibonese ha lasciato diversi punti per strada e tra questi ci sono anche quelli contro Messina appunto e Ragusa. Contro il Savoia io ancora non c'ero e non posso giudicare ma anche lì forse c'è stata qualche defezione arbitrale. A parte il terreno perso, la classifica è comunque corta e dunque tutto aperto, perciò dobbiamo iniziare a pedalare».

L'ambientamento e la Kings League

Arrivato da poco, è già risultato decisivo: «L'ambientamento è stato veloce, anche merito del mister che mi ha fatto sentire subito a mio agio e poi anche il gruppo merita tanto». Lagzir svela poi un retroscena: «Con la Vibonese c'era già stato qualche contatto in passato, ma non si è mai potuta concretizzare la cosa ma adesso ecco mi qui».

Il talento marocchino arriva dal mondo king League, torneo di calcio a 7 e ideato da Geràrd Piqué: «Diciamo che è una competizione più da intrattenimento che calcio, ma è comunque una vetrina importante per quei giovani calciatori che si vogliono mettere in mostra ma che non possono fare i professionisti per diversi motivi. Quanto a me, mi sto divertendo molto, l'unica pecca è che si gioca di lunedì quindi domenica subito dopo le partite devo mettermi in viaggio». A proposito di partite, domenica c'è la Vigor Lamezia allo stadio Luigi Razza: «Mi hanno detto che questo è un derby molto sentito anche a Vibo, ovviamente è importante per noi perché vogliamo ritrovare la vittoria in campionato e rilanciarci».